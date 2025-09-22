Kashipur में कैसे हुआ बवाल, कौन है मुख्य साज़िशकर्ता? इलाके में तनाव
Kashipur में कैसे हुआ बवाल, कौन है मुख्य साज़िशकर्ता? इलाके में तनाव

Kashipur Violence: उत्तराखंड के काशीपुर में आई लव मुहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान भारी बवाल हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव हुआ. इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 22, 2025, 10:00 AM IST

Kashipur में कैसे हुआ बवाल, कौन है मुख्य साज़िशकर्ता? इलाके में तनाव

Kashipur Violence: उत्तराखंड के काशीपुर का माहौल बीते रोज अचानक उस समय बिगड़ गया जब बिना इजाज़त लिए एक जुलूस निकाला गया. अलीखान इलाके में निकले इस जुलूस के दौरान पथराव, तोड़फोड़ और हंगामे जैसी स्थितियां पैदा हो गईं. हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हालात कुछ ही घंटों में सामान्य हो गए. रिपोर्ट क मुताबिक हंगामा करने वाले लोगों ने पुलिस की कार पर भी पथराव किया.

काशीपुर में आई लव मुहम्मद रैली

मिली जानकारी के मुताबिक, अलीखान इलाके में कुछ लोगों ने अचानक 'I Love मोहम्मद' लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाल दिया. इस जुलूस के लिए न तो प्रशासन से इजाजत ली गई थी और न ही पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी. जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी, हालात तनावपूर्ण हो गए. पथराव हुआ और पुलिस से धक्का-मुक्की व मारपीट तक की नौबत आ गई.

थोड़े ही वक्त में हालात किए गए काबू

हालात की संजीदगी को देखते हुए जिले के पुलिस अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया. एसपी सिटी अभय सिंह मौके पर पहुंचे और अपनी सूझबूझ से हालात को संभाला. भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और थोड़े ही वक्त में हालात काबू कर लिए गए.

पुलिस ने क्या कहा?

एसपी सिटी अभय सिंह ने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना है और किसी को भी शहर का माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. पुलिस ने बताया कि फिलहाल हालात कंट्रोल में बने हुए हैं. मामले की जां की जा रही है.

कौन है मुख्य साज़िशकर्ता?

सीसीटीवी खंगालने के बाद पता लगा है कि इस मामले का मुख्य साज़िशकर्ता नदीम अख्तर नाम का एक शख्स है. जांच में सामने आया है कि उसने युवाओं को भड़काने का काम किया था. फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की तत्वों की पहचान की जा रही है. कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

