जमात-ए-इस्लामी से जुड़े कश्मीर के दारुल उलूम पर सरकार ने जड़ा ताला, 600 स्टूडेंट्स का भविष्य संकट में

जम्मू- कश्मीर में प्रबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इलज़ाम लगाकर सरकार ने इसे बंद कर दिया है. इससे यहाँ पढने वाले 600 स्टूडेंट्स का भविष्य संकट में पड़ गया है.
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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर सरकार ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके के इमाम साहब में वाके मदरसे, जामिया सिराज-उल-उलूम को, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत एक गैर-कानूनी इदारा घोषित कर दिया है. सरकार ने इसकी वजह गैर-कानूनी गतिविधियों में इसके नाम निहाद संलिप्तता और प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से इसके रिश्तों को बताया है. इस कार्रवाई से जामिया सिराज-उल-उलूम के लगभग 600 स्टूडेंट्स मुतासिर होंगे.
यह कदम SSP शोपियां द्वारा कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को सौंपी गई एक रिपोर्ट (डोसियर) के बाद उठाया गया है. इस इदारे पर पहली बार 2020 में तब नज़र पड़ी थी, जब इसके 11 पूर्व छात्रों का संबंध दक्षिण कश्मीर में दहशतगर्द तंजीम से जुड़ा पाया गया था.
सरकारी जराया के मुताबिक, इसे मदरसे का इतजामिया प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के साथ ख़ास रिश्ता बनाए हुए था. यह एक ऐसा समूह है जिसे पहले अलगाववाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद की हिमायत करने में उसकी भूमिका की वजह से बैन किया जा चुका है. एक आला सरकारी अफसर ने बातया कि यह फैसला ठोस खुफिया जानकारी और सबूतों की बुनियाद पर लिया गया है.
ये इदारा, गरचे ऊपरी तौर पर एक मजहबी तालीमी इदारे का तौर पर काम कर रहा है, लेकिन यह गंभीर कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं से ग्रस्त है, जिसमें ज़मीन का संदिग्ध अधिग्रहण, सक्षम अधिकारियों के पास अनिवार्य पंजीकरण का अभाव, और वैधानिक निगरानी से बचने के जान-बूझकर किए गए प्रयास शामिल हैं.
इस संस्थान के जमात-ए-इस्लामी (JeI) के साथ निरंतर और गुप्त संबंध हैं. कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी एक प्रतिबंधित और गैर-कानूनी संगठन है जिसे भारत सरकार ने अधिसूचना S.O. 1145(E) दिनांक 28.02.2019 के ज़रिए प्रतिबंधित किया था. इस संगठन से जुड़े व्यक्तियों का इस इदारे पर निरंतर है, और उनकी प्रमुख प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों पर वो काबिज हैं.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस इदारे ने, वक़्त के साथ, कट्टरपंथ के लिए माहौल तैयार किया है, जिसके नतीजे में इसके कई पूर्व छात्र उग्रवादी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक कामों में लिप्त पाए गए हैं. संस्थान का दुरुपयोग ऐसे मकसद के लिए किया जा रहा है जो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है.
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