UPSCE CSE 2025: पुलवामा से बांदीपोरा तक जश्न; तौसीफ गनी और दृष्टिबाधित इरफान लोन ने UPSC में मारी बाजी

Jammu Kashmir UPSC Muslims Topper Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शुक्रवार (6 मार्च) को सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया. इस बार 958 अभ्यर्थियों ने देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित मानी जाने परीक्षा में सफलता का परचम लहराया. इस बार रिकार्ड 53 मुस्लिम अभ्यर्थियों ने कामयाबी हासिल की और प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए चयनित हुए. इस परीक्षा में कई अभ्यर्थियों की सालों की मेहनत, धैर्य और लगातार संघर्ष से सफलता हासिल की. इसी तरह की दो प्रेरणादायक कहानियां धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर से सामने आई हैं, जहां कठिन परिस्थितियों के बावजूद दो मुस्लिम नौजवानों ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर अपने परिवार और इलाके का नाम रौशन किया है.

पुलवामा के डॉ तौसीफ अहमद गनी बने आईएएस

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के पुछल इलाके के रहने वाले डॉ तौसीफ अहमद गनी ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल की है. परीक्षा में सफलता मिलने के बाद उनके घर पर भव्य स्वागत किया गया. डॉ. तौसीफ अहमद गनी ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 254वीं रैंक हासिल की है. फिलहाल वह राजौरी में वेटरनरी सर्जन के पद पर तैनात हैं.

तौसीफ अहमद गनी की इस सफलता की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी. पूरे इलाके में खुशी और जश्न जारी है. इस मौके पर लोगों ने उनकी मेहनत और समर्पण की जमकर तारीफ की. मीडिया से बात करते हुए डॉ तौसीफ अहमद गनी ने कहा कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का सफर उतार-चढ़ाव से भरा होता है. उन्होंने कहा कि इस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और उनका ध्यान सिर्फ अपने टार्गेट पर फोक्स्ड होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: UPSC Result 2025: राजा मोहिद्दीन ने रच दिया इतिहास, मुस्लिम उम्मीदवारों में टॉप…इफरा अंसारी भी चमकीं

इस मौके पर तौसीफ अहमद गनी ने अपनी ऐतिहासिक कामयाबी को लेकर कहा कि इस सफर में कई लोगों ने उन्हें लगातार समर्थन और प्रेरणा दी, जिसने उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई. स्थानीय लोगों ने उनकी इस उपलब्धि को पूरे इलाके के लिए गर्व का क्षण बताया. लोगों ने उम्मीद जताई कि उनकी सफलता से कई नौजवान प्रेरित होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे.

बांदीपोरा में दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने पास की UPSC

इसी तरह जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले से भी एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. यहां सोनावारी इलाके के नैदखाई गांव के रहने वाले एक दृष्टिबाधित नौजवान ने कठिन शारीरिक और आर्थिक चुनौतियों को पार करते हुए UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली है. नौजवान का नाम इरफान अहमद लोन है, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 957वीं हासिल की है. वह एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे हैं और कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने सिविल सेवा की लिस्ट में जगह बनाई है.

इरफान अहमद लोन के पिता एक कैजुअल लेबर के रूप में काम करते थे. शुरुआत में उनकी मासिक आय सिर्फ 3000 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया गया. सीमित आय के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखने के लिए लगातार प्रयास किया. बचपन में हुए एक हादसे की वजह से इरफान के एक आंख की रौशनी चली गई.

पेंसिल लगने की वजह से चली गई इरफान के आंखों की रौशनी

परिजनों ने बताया कि इरफान की आंख में पेंसिल लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी एक आंख खराब हो गई. समय के साथ दूसरी आंख की रौशनी भी धीरे-धीरे कम होती गई और दुर्भाग्यवश वह पूरी तरह दृष्टिबाधित हो गए. इसके बाद उनके पिता ने उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए देहरादून स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसएबिलिटीज में दाखिला दिलाया. वहां उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की.

इसके बाद इरफान अहमद लोन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से हायर ऐजुकेशन हासिल की और बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से पोस्टग्रेजुएशन किया. उन्हें आगे पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का मौका भी मिला था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का फैसला किया.

वर्तमान में इरफान अहमद लोन दिल्ली में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं. हालांकि वित्तीय वर्ष के अंतिम समय की व्यस्तताओं की वजह से वह तुरंत अपने गांव नहीं जा सके. उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि UPSC का परिणाम आने के बाद से ही गांव में जश्न का माहौल है. उन्होंने कहा कि इरफान के पिता ने बेहद कम आय के बावजूद अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. आज इरफान ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे इलाके को गर्व महसूस करने का मौका दिया है.

यह भी पढ़ें: UPSC CSE Result 2025: कैंसर और 4 मेजर सर्जरी से उठकर एक शख्स बना IAS; करोड़ों बीमार को दे गया प्रेरणा