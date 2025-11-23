Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3014818
Zee SalaamIndian Muslim

Kashmir: मुस्लिम छात्रों का एडमिशन हो रद्द, यहां केवल पढ़ेंगे हिंदू, राज्यपाल के पास पहुंचे BJP नेता

Kashmir News: बीजेपी नेता माता वैष्णो देवी (SMVD) मेडिकल कॉलेज की एक समस्या को लेकर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के पास पहुंचे, उनका कहना था कि इस कॉलेज में उन लोगों को पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए जिनका यकीन वैष्णो देवी पर हो.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 23, 2025, 06:07 AM IST

Trending Photos

AI GENERATED IMAGE
AI GENERATED IMAGE

Kashmir News: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LOP) और भाजपा विधायक सुनील शर्मा के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीती शाम कटरा के कक्रयाल क्षेत्र में स्थित माता वैष्णो देवी (SMVD) मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को दिए जा रहे दाखिलों को लेकर राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की.

मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने पर सवाल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा, "जब से यह मामला सामने आया है कि इस कॉलेज में एक खास समुदाय के छात्रों को एजमिशन दिया गया है, हमने एलजी साहब को लोगों और भक्तों की भावनाओं से अवगत कराया है.

केवल हिंदुओं को ही मिलना चाहिए एडमिशन?

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि इसी कॉलेज में वही छात्र प्रवेश पाएं जिन्हें मां वैष्णो देवी में श्रद्धा हो. क्योंकि यह कॉलेज भक्तों के चढ़ावे और दान से चलता है और यह हर भक्त की भावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन लोगों का एडमिशन होना चाहिए रद्द

भाजपा नेता ने बताया कि इस मामले को भविष्य में कैसे संभाला जाए, इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लेकिन हमारा मानना है कि इस साल भी जिस खास समुदाय के छात्रों को एडमिशन दिया गया है, उनका दाखिला रद्द होना चाहिए और उनकी जगह उन छात्रों को एडिशन मिलना चाहिए जिनकी देवी में आस्था है."

इस मुद्दे को सबसे पहले पूर्व डीजीपी एस. पी. वैद ने उठाया था. उन्होंने कहा था कि 50 सीटों में से 42 सीटें गैर-हिंदू छात्रों को दी गई हैं. उन्होंने बयान दिया था, "भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं. चीजों को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाता. लेकिन नागरिकों को इस पर सोचना चाहिए कि वैष्णो देवी एक मशहूर मंदिर है. यहां किए गए चढ़ावे और दान से ही वैष्णो देवी विश्वविद्यालय बना है. मैंने यह भी पढ़ा कि 50 में से 42 सीटें गैर-हिंदुओं को दी गईं. अगर इसी तरह हम ऐसे डॉक्टर तैयार करेंगे जो आगे चलकर आत्मघाती हमलावर बन जाएं, तो आपके ही चढ़ावे का इस्तेमाल आपके खिलाफ होगा."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

KashmirKashmir newsJammu Kashmirmuslim news

Trending news

Kashmir
Kashmir: मुस्लिम छात्रों का एडमिशन हो रद्द, यहां केवल पढ़ेंगे हिंदू, राज्यपाल के पास
UP News
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आजम खान तक…मदनी बोले- 'सरकार कर रही मुसलमानों का दमन'
Gaza News
Gaza की पहचान मिटाने की साजिश? Israel की फौज 17,000 पुरातात्विक धरोहरें लेकर फरार
Gaza News
US की मेहरबानी, इजरायल का जुल्म! यहूदी फौज की बमबारी में 24 फिलिस्तीनियों की मौत
Pakistan News
कराची HC बना रणभूमि; 27वें संशोधन के खिलाफ वकीलों और पुलिस में चले जमकर लात घूंसे
Oxfam Report 2025
'G-20 देशों के अरबपतियों के एक साल की कमाई से 4 बार मिट सकती है दुनिया की गरीबी'
iran news
2.5-5 करोड़ साल पुराना जंगल आग में राख! ईरान ने भारत समेत कई देशों लगाई मदद की गुहार
Mumbai News
हिंदू संगठनों ने नमाज पढ़ने पर मुस्लिम छात्रों से जबरन मूर्ति के पैर छूकर मंगाई माफी
Rajasthan news
मुर्गी के झगड़े में हुई जाहिद की हत्या, 14 साल बाद 3 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
UP News
बरेली: मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर गिरी गाज, आरिफ की 16 दुकानों पर गरजा बुलडोजर