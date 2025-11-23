Kashmir: मुस्लिम छात्रों का एडमिशन हो रद्द, यहां केवल पढ़ेंगे हिंदू, राज्यपाल के पास पहुंचे BJP नेता

Kashmir News: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LOP) और भाजपा विधायक सुनील शर्मा के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीती शाम कटरा के कक्रयाल क्षेत्र में स्थित माता वैष्णो देवी (SMVD) मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को दिए जा रहे दाखिलों को लेकर राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की.

मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने पर सवाल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा, "जब से यह मामला सामने आया है कि इस कॉलेज में एक खास समुदाय के छात्रों को एजमिशन दिया गया है, हमने एलजी साहब को लोगों और भक्तों की भावनाओं से अवगत कराया है.

केवल हिंदुओं को ही मिलना चाहिए एडमिशन?

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि इसी कॉलेज में वही छात्र प्रवेश पाएं जिन्हें मां वैष्णो देवी में श्रद्धा हो. क्योंकि यह कॉलेज भक्तों के चढ़ावे और दान से चलता है और यह हर भक्त की भावना है.

इन लोगों का एडमिशन होना चाहिए रद्द

भाजपा नेता ने बताया कि इस मामले को भविष्य में कैसे संभाला जाए, इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लेकिन हमारा मानना है कि इस साल भी जिस खास समुदाय के छात्रों को एडमिशन दिया गया है, उनका दाखिला रद्द होना चाहिए और उनकी जगह उन छात्रों को एडिशन मिलना चाहिए जिनकी देवी में आस्था है."

इस मुद्दे को सबसे पहले पूर्व डीजीपी एस. पी. वैद ने उठाया था. उन्होंने कहा था कि 50 सीटों में से 42 सीटें गैर-हिंदू छात्रों को दी गई हैं. उन्होंने बयान दिया था, "भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं. चीजों को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाता. लेकिन नागरिकों को इस पर सोचना चाहिए कि वैष्णो देवी एक मशहूर मंदिर है. यहां किए गए चढ़ावे और दान से ही वैष्णो देवी विश्वविद्यालय बना है. मैंने यह भी पढ़ा कि 50 में से 42 सीटें गैर-हिंदुओं को दी गईं. अगर इसी तरह हम ऐसे डॉक्टर तैयार करेंगे जो आगे चलकर आत्मघाती हमलावर बन जाएं, तो आपके ही चढ़ावे का इस्तेमाल आपके खिलाफ होगा."