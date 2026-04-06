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Zee SalaamIndian Muslimब्राम्हण बेटी ने प्यार के लिए बदला मजहब; मुस्लिम नौजवान से की शादी, दक्षिणपंथियों को लगी मिर्ची

ब्राम्हण बेटी ने प्यार के लिए बदला मजहब; मुस्लिम नौजवान से की शादी, दक्षिणपंथियों को लगी मिर्ची

Hindu Girl Muslim Boy Marriage: कश्मीर के बरोटी गांव में हिंदू लड़की ने मुस्लिम नौजवान से शादी कर धर्म परिवर्तन किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया. परिवार ने अपहरण का आरोप लगाया, जबकि लड़की ने वीडियो जारी कर शादी को अपनी मर्जी बताया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:23 PM IST

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हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से शादी करने पर हंगामा (PC-सोशल मीडिया)
हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से शादी करने पर हंगामा (PC-सोशल मीडिया)

Kashmir Interfaith Marriage: दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान सामने आई है. यहां हिंदू समुदाय की एक बेटी ने अपने प्यार की खातिर मजहब बदलकर मुस्लिम नौजवान से शादी के पाक बंधन में बंध गई. वह भी ऐसे समय में जब देशभर में दक्षिणपंथी संगठन मुस्लिम लड़के के हिंदू लड़की से शादी करने को "लव जिहाद" बताकर हंगामा करते है, और इसके उलट मुस्लिम लड़की का धर्म बदलकर हिंदू लड़के से शादी करने को प्यार का नाम देते हैं. 

भारी सामाजिक विरोध और दक्षिणपंथियों के तांडव को दरकिनार कर बरोटी गांव की रामिका थापा ने अपने प्यार के लिए हिम्मत दिखाते हुए मुस्लिम नौजवान आरिफ से शादी की और इस्लाम कबूल कर लिया. उनके इस फैसले की दुनियाभर में खूब तारीफ हो रही है. रामिका ने अपने परिवार की नाराजगी और दक्षिणपंथी संगठनों के दबाव को नजरअंदाज करते हुए अपनी मर्जी से निकाह किया. 

बताया जा रहा है कि रामिका थापा का ताल्लुक ब्राम्हण परिवार से हैं. आरिफ और रामिका एक दूसरे से प्यार करते हैं. रामिका ने मजहबी रुकावट, सामाजिक बेड़ियों को दकिनार कर आरिफ के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया, जिसका आरिफ ने भी खुले दिल से स्वागत किया. अब जब रामिका और आरिफ ने शादी कर ली, तो इसकी खबर मिलते ही गांव में तनाव फैल गया.  

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हैरान करने वाली बात यह है कि रामिका के सदमें हैं और अब उन्होंने बेटी को बचाने की गुहार लगाई है. रामिका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कि उनकी बेटी को साजिश के तहत अगवा किया गया और धमकियों के बीच धर्म परिवर्तन कराया गया. परिवार ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगते हुए कहा है कि उनकी बेटी को सुरक्षित वापस लाया जाए और आरिफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

लेकिन इस बीच रामिका ने खुद सामने आकर सारी बातें स्पष्ट की हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में रामिका आरिफ के साथ बैठी हुई दिख रही हैं और उन्होंने अपने माता-पिता के जरिये लगाए गए आरोपों को खारिज किया. रामिका ने साफ कहा, "मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और खुद इस्लाम धर्म अपनाया है. मुझ पर किसी का दबाव नहीं था. मैं पिछले दो साल से अपने माता-पिता को समझा रही थी कि मैं आरिफ के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था. अब मैंने कोर्ट मैरिज की है और पुलिस से सुरक्षा मिली है."

वीडियो में रामिका ने चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा कि अगर उनके  उनके या आरिफ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई या उन्हें परेशान किया गया, तो वह आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा सकती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह बालिग हैं और अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा कानूनी अधिकार रखती हैं.

बड़ी ब्राह्मणा पुलिस इस संवेदनशील मामले पर लगातार नजर रखे हुए है. हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिस रामिका के वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है. इसके बाद लड़की का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इस मामले ने न सिर्फ गांव में बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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