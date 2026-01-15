खुद को इंडियन आर्मी बताकर कश्मीरी फेरीवाले के साथ बदतमिजी, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

Kashmiri hawker Humiliated in Himachal Pradesh: सर्दी के मौसम में कश्मीर के शॉल और स्वेटर के फेरीवाले भारत के कई राज्यों में व्यापार के लिए आते हैं. इन फेरीवालों में ज्यादातर मुस्लिम व्यक्ति होते हैं. लेकिन इस वर्ष कश्मीरी फेड़ीवालों के साथ अनगिनत बार बदतमिजी और मारपीट की घटना सामने आई है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आई है, जो हर भारतीय को शर्मसार कर देने वाली है.

हिमाचल प्रदेश में आयूब नाम के एक कश्मीरी फेरीवाले को एक व्यक्ति ने रोककर बेइज्जत किया और कश्मीरियों को आतंकियों का समर्थक होने का तोहमत लगाया. उस व्यक्ति ने वीडियो में खुद को सेना में सेवा दे चुका जवान बताया है. वह कह रहा है कि मैंने लगभग 13 वर्षों तक कश्मीर में सेवा दी है. साथ ही वह कश्मीरी फेरीवाले को जलील कर रहा है.

आयूब अपने-आप को बार-बार देशभक्त साबित कर रहा है और कह रहा है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और हम सब भारतीय हैं. लेकिन खूद को सेना में काम कर चुका जवान बताने वाला आरोपी व्यक्ति उसे कह रहा है कि तुम लोग तो सेना पर पत्थर मारते हो न. आयूब नकारते हुए कहता है कि नहीं, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और यहां मजदूरी के लिए आया हूँ.

आयूब से आरोपी व्यक्ति यह पूछ रहा है कि तुमने यहां घूमने के लिए इजाजत ली है. इस पर आयूब कहता है कि हाँ, मैंने स्थानीय सरपंच से इजाजत ली है, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं. इस पर आरोपी व्यक्ति आयूब को उसके धर्म के लिए कोसता है और कहता है कि तुम लोगों ने कट्टरपंथ और जिहाद को फैलाया है. फिर वह कहता है कि सलिम नाम का व्यक्ति तुम लोगों की सच्चाई को बता रहा है. यहां आरोपी व्यक्ति सलिम यानी सलिम वास्तविक नाम के एक व्यक्ति की बात कर रहा है, जो दिन रात इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ झूठा और घिनौना नैरेटिव चलाता है.

कुल मिलाकर खुद को सेना में 13 साल काम करने का दावा करने वाला आरोपी कश्मीरी फेरीवाले आयूब और कश्मीर के लोगों को आतंकवाद का समर्थक और गद्दार बताने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उस आरोपी को यह नहीं पता कि, उसी कश्मीर के लाखों मुस्लिम युवक जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और SOG कमांडो में सेवा दे रहे हैं और देश के लिए शहीद भी हो रहे हैं. इन कश्मीरियों में उसे कश्मीरी मुस्लिम, इस्लाम, देशभक्ति नहीं दिखता.