मुस्लिम फेरीवाले पर 'भारत माता की जय' बोलने का दबाव; जवाब सुनकर भागे फर्जी देशभक्त!

Himachal Hindutva Leader threatened Muslim Vendor: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रोजगार के लिए आए कश्मीरी मुस्लिम फेरीवाले को हिंदूवादी संगठन के एक शख्स ने धमकाया और जबरन 'भारत माता की जय' बोलने का दबाव बनाया. इस घटना की सोशळ मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:08 PM IST

हिमाचल में कश्मीरी मुस्लिम फेरीवाले को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने धमकाया
Himachal Pradesh News Today: मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है. हिंदूवादी संगठन लगातार बीते कई महीनों से सालों पुरानी अलग-अलग मस्जिदों को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, अब हिमाचल प्रदेश की खूबसूत वादियों से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसके बाद मुसलमानों की सुरक्षा को एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है.   

हिमाचल के कांगड़ा जिले के डेरा इलाके में रोजी-रोटी कमाने आए एक कश्मीरी नौजवान को हिंदूवादी संगठन के एक शख्स ने न सिर्फ धमकाया, बल्कि उससे जबरन 'भारत माता की जय' के नारे लगाने के लिए दबाव बनाने लगा. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में पीड़ित की पहचान उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले नासिर के रूप में हुई है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, नासिर कश्मीर से कांगड़ा ठंडक के सामान और शाल बेचने पहुंचे थे. इसी दौरान हिंदूवादी संगठन के एक शख्स ने नासिर को रोकर उनसे बदसलूकी करने लगा. इसकी वीडियो खुद आरोपी ने बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी पीड़ित को अपनी शर्तों पर देशभक्ति साबित करने का दबाव बनाने लगा. 

आरोपी ने पूछा मुसलमान है?

कथित हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले आरोपी पूछता है कि कहां के रहने वाले हो? जब नासिर अपनी पहचान और राज्य का नाम बताते हुए हैं तो वह पूछता है कि मोहम्मडन हो, मुसलमान हो? आरोपी पीड़ित उस शाल विक्रेता को अल्टीमेटम दिया कि अगर उसे वहां कारोबार करना है तो उनकी शर्तों पर अपनी देशभक्ति साबित करनी होगी, वरना राज्य छोड़ना पड़ेगा. 

कश्मीरी व्यापारी ने साफ तौर पर कहा कि वह भारत से प्यार करता है, लेकिन भारतीय संविधान उसे अपनी मर्जी से देशभक्ति का इजहार करने का अधिकार देता है. उन्होंने जबरदस्ती नारा लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके साथ बदसलूकी की गई.

अखबारे मशरिक कि रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना की जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है. एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नसीर खुएहामी ने बताया कि इस साल देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी व्यापारियों के साथ हुई ऐसी घटनाओं में यह 15वां केस है. उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और एक ऐसे पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जिसमें रोजगार के लिए बाहर जाने वाले न सिर्फ कश्मीरी, बल्कि देश के दूसरे मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है. 

राजस्थान में मुस्लिम शख्स को सुबेर सिंह ने दी धमकी

इससे पहले राजस्थान के झुंझुनूं जिले के जाखोड़ में 19 दिसंबर को एक मुस्लिम शख्स को उसके मजहब के आधार पर अपमानित किए जाने और उसके सामाजिक बहिष्कार की अपील का मामला सामने आया है. पीड़ित गांव में सामान बेचने के लिए आया था, जब एक तथाकथित गौ-रक्षक सुबेर सिंह ने मुस्लिम शख्स को जिहादी कहकर संबोधित किया और ग्रामीणों से उसका बहिष्कार करने की अपील की. 

यह भी पढ़ें: Rajasthan: मुस्लिम फेरीवेल को गाँव में जाने से रोका, जिहादी बोलकर किया अपमान, वीडियो वायरल होने पर हुआ बवाल

