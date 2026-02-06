प्रेम विवाह कर बिजनौर पहुंची कश्मीरी लड़की ने प्रधान संदीप पर लगाया 10 दिनों तक रेप का आरोप; दुबई भेजने की रची साजिश!

Uttar Pradesh News: देशभर में हालिया दिनों कश्मीरी मुस्लिम व्यापारियों पर जुल्म और प्रताड़ना की घटना बढ़ गई हैं. कश्मीरी पुरुष के बाद अब वहां की महिला के साथ भी एक दक्षिणपंथी नेता ने रेप किया. पीड़िता की शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है, जहां कश्मीर की रहने वाली एक लड़की ने पुंदरी कला गांव के प्रधान संदीप राठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का दावा है कि संदीप राठी ने उसके साथ करीब दस दिनों तक बार-बार रेप किया. यह कथित घटनाएं करीब चार महीने पहले की बताई जा रही हैं, जब प्रेम विवाह के बाद पुलिस तलाश के दौरान उसे आरोपी प्रधान संदीप राठी के घर पर छिपा कर रखा गया था.

सिटी न्यूज यूपी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता ने कहा कि शिकायत देने के बावजूद डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने बताया, "मैंने बिजनौर के एक लड़के से शादी की थी. वह उस समय नाबालिग था और पुलिस उसे अपने साथ ले गई. मुझे प्रधान संदीप राठी के घर पर रखा गया, जहां करीब दस दिनों तक मेरे साथ रेप किया गया." पीड़िता के मुताबिक, आरोपी प्रधान के जरिये बार-बार रेप करने से परेशान होकर वह भागकर अपने ससुराल और भाई-बहनों से मदद मांगने गई, लेकिन तब भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी. आखिरकार मैं वापस कश्मीर चली गई, लेकिन अब मेरे ससुराल वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं."

पीड़िता की वकील सोनू मलिक ने बताया, "पीड़िता कश्मीर से मोहम्मद कैफ नाम के लड़के के साथ भागकर आई थी. शादी के समय दोनों नाबालिग थे. पीड़िता के परिवार ने कैफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद वह जेल में है. कैफ के चाचा ने सादिया को छिपाने के लिए संदीप राठी के घर पर रखा था." इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील सोनू मलिक ने आगे बताया कि लड़की का आरोप है कि राठी ने उसके साथ रेप किया और उसे दुबई में बेचने की योजना भी बनाई. बाद में राठी ने उसे जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया. अब वह बालिग होने के बाद वापस आई है और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रही है."

वकील सोनू मलिक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़िता को डराने-धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने बताया, "मैं उसकी वकील हूं और अब मेरे खिलाफ भी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं. आरोप लगाया जा रहा है कि मैं उसकी दोबारा मोहम्मद कैफ से शादी कराने की कोशिश कर रही हूं, जबकि वह पहले से शादीशुदा है. यह मुझे फंसाने की कोशिश है."

फिलहाल अधिकारियों की ओर से संदीप राठी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और न ही किसी कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने आया है. सादिया का परिवार और उनके कानूनी प्रतिनिधि आरोपों की औपचारिक जांच की मांग कर रहे हैं.

