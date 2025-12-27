Advertisement
नासिर के बाद जहांगीर बने निशाना; कांगड़ा में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हिंदूवादी संगठन का हमला

Kashmiri shawl seller assaulted in Kangra: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कश्मीरी शॉल विक्रेता जहांगीर अहमद पर हिंदूवादी संगठन के लोगों हमला कर दिया. इससे पहले बीते दिनों नासिर नाम के एक शाल विक्रेता से जबरन 'जय श्रीराम' का नाराल लगवाने की कोशिश की गई थी. इन घटनाओं के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने राहुल गांधी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप की मांग की है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:58 PM IST

पीड़ित जहांगीर ने बताई हिंदू संगठनों के जुल्म की कहानी
Himachal Pradesh News Today: हिमाचल प्रदेश में स्थानीय और बाहरी राज्यों से रोजगार के लिए आए मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. कुछ दिन पहले कांगड़ा जिले में जम्मू-कश्मीर के शॉल विक्रेता नासिर के साथ जबरन धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश का मामला सामने आया था. वहीं, अब उसी जिले से एक और दिल दहला देने वाली घटना ने राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी है. 

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा इलाके में शनिवार (27 दिसंबर) कश्मीरी शॉल विक्रेता जहांगीर अहमद पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बेरहमी से हमला कर दिया. हमले में जहांगीर अहमद को गंभीर चोटें आई हैं, उनकी हड्डियां टूट गई हैं और उन्हें कई अंदरूनी चोटें भी लगी हैं. फिलहाल वह हिमाचल प्रदेश के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं, जहां उनकी हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं.

इस भयावह घटना की जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (JKSA) ने शनिवार (27 दिसंबर) शाम को कड़ी निंदा की. संघ का कहना है कि शॉल बेचकर रोजी-रोटी कमाने वाले एक कश्मीरी नौजवान को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है. JKSA के मुताबिक, हमलावरों ने पहले शॉल विक्रेता को परेशान किया और फिर उस पर बेरहमी से हमला कर दिया.

JKSA ने लगाई राहुल गांधी और सीएम सुक्खू से गुहार
छात्र संघ ने इस पूरे मामले को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कार्यालय और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यालय के सामने उठाया है. JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने विपक्ष के नेता के राजनीतिक सचिव और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान से बात कर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

नासिर खुएहामी के बयान के बाद राहुल गांधी के कार्यालय की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई. कार्यालय ने इस मामले में पूर्ण समर्थन देने और जरुरी हस्तक्षेप का आश्वासन दिया. वहीं, नरेश चौहान ने बताया कि इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है, पुलिस की टीमें मौके पर भेजी जा चुकी हैं और छापेमारी की कार्रवाई जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि रात तक आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है.

नरेश चौहान ने आगे कहा कि इस मामले में सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी और हिंसा एवं धमकी जैसे कृत्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार कश्मीर घाटी के व्यापारियों और श्रमिकों समेत हर नागरिक की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में नरसंहार करना चाहते हैं BJP नेता, बयान के बाद मचा बवाल

