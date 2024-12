गीता महोत्सव में मुस्लिम कश्मीरी शॉल वाले को देख भड़का हिंदू संगठन, बांग्लादेशी बताकर कर दी पिटाई!

Geeta Festival Kashmiri Shopkeeper Beaten: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कश्मीरी शॉल बेचने वालों को बांग्लादेशी बताकर उनके साथ मारपीट की है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. उन लोगों को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा बुलाया गया था. उन लोगों ने पशमीना शॉल बेचने वालों का सामान भी सड़क पर फेंक दिया.

15 दिसंबर तक चलेगा गीता महोत्सव

कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है जो 15 दिसंबर तक चलेगा. यहां पर भारत के अलग-अलग राज्यों से शिल्पकार और कलाकार आए हुए हैं, जिन्होंने सरस मेले में अपने-अपने सामान की स्टॉल लगाई हुई है. यहां पर कश्मीर के प्रसिद्ध शिल्पकार भी आए हुए हैं, जिनकी पशमीना शॉल भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है. लेकिन यहां पर आए हुए एक कश्मीरी शिल्पकार के साथ हिंदू संगठन के नेता ने सरेआम मारपीट कर दी. पीड़ित यूनुस ने बताया की "हिंदू संगठन की एक रैली उनके स्टॉल के सामने से निकल रही थी. वे पर्यटकों को दुकान का सामान दिखा रहे थे. ऐसे में दुकान पर पहुंचे हिंदू संगठन के नेताओं ने उनको मुस्लिम और बांग्लादेशी बताते हुए मारपीट की. युनूस का आरोप है कि "इस दौरान उनके दुकान का सामान भी फेंका गया और उनके मोबाइल को तोड़ दिया. उनसे कहा गया कि तुम मुस्लिम हो और यहां हिंदुओं के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने कैसे आ गए.

पुलिस ने मामला दर्ज किया. कश्मीरी दुकानदार को मार खाता देख आसपास के शिल्पकार वहां पहुंचे और तब हिंदू संगठन के नेता वहां से नारा लगाते हुए चले गए. इसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया. तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ.

During the Geeta Jayanti fair at Kurukshetra fair in Haryana yesterday, a RW group attacked Kashmiri stall owners while announcing not to buy from Muslim vendors. Thanks to local residents who immediately came to support the Muslim stall owner. They opposed & condemned the act. pic.twitter.com/qHHDbNULDG Mohammed Zubair (@zoo_bear) December 8, 2024