जंग के बीच ईरान में फंसे कश्मीरी छात्र, श्रीनगर में परिवारों ने सरकार से लगाई ये खास गुहार

Jammu Kashmir News: ईरान में फंसे कश्मीरी स्टूडेंट्स को रेस्क्यू मिशन चलाकर वापिस लाने की मांग की गई है. ईरान में फंसे स्टूडेंट्स के परिवार वाले अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं, इसको लेकर आज (4 मार्च) को श्रीनगर में इकट्ठा हुए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 04, 2026, 11:12 PM IST

Jammu Kashmir News: जंग के बीच ईरान में फंसे कश्मीरी स्टूडेंट्स के परिवार वाले आज यानी बुधवार (4 मार्च) को श्रीनगर में इकट्ठा हुए और उन्हें तुरंत निकालने के लिए सरकार से अपील की. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जैसे-जैसे जंग तेज हो रही है, उसे देखते हुए ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों के माता-पिता अपने बच्चों के लिए तेजी से रेस्क्यू मिशन की मांग कर रहे हैं. वहीं, इंडियन एम्बेसी स्टूडेंट्स को सुरक्षित जगहों पर भेजना शुरू कर रही है.

ईरान में फंसे हुए एक स्टूडेंट के पिता सुहैल मुजम्मिल कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री और जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री को ईरान से हमारे बच्चों को सुरक्षित जगह पर भेजने की उनकी कोशिशों के लिए धन्यवाद देते हैं. लेकिन ईरान का हर इंच खतरे में है. वहां फंसे स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और तीर्थयात्री बहुत ज्यादा खतरे में हैं. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित निकाला जाए. हम उनके टिकट का किराया भी देने को तैयार हैं." 

वहीं, ईरान में एक अन्य स्टूडेंट्स के पिता मोहम्मद अनवर ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा "मेरी बेटी MBBS के आखिरी साल में है. हम तेहरान में भारतीय एम्बेसी की उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशों की बहुत तारीफ करते हैं. लेकिन विदेश मंत्रालय से हमारी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए."

इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने अलग-अलग मिडिल-ईस्ट देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पक्की करने की कोशिशें तेज कर दी हैं. महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने बुधवार (4 मार्च) को कहा कि अगले दो दिनों में हालात ठीक होने की उम्मीद है, साथ ही भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और केंद्र हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं.

मंत्री गिरीश महाजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "2 दिन में हालात नॉर्मल हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी और CM देवेंद्र फडणवीस, दोनों हालात पर नज़र रख रहे हैं। अपने डिपार्टमेंट के काम के तहत, मैंने कई लोगों से बात की है और उन्हें दिलासा दिया है. हम अगले 2-3 दिन में सभी को वापस लाने की कोशिश करेंगे. हमने लोगों की आसानी के लिए एक वेबसाइट और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है."

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में बुधवार (4 मार्च) को कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि लड़ाई के बीच मीडिल ईस्ट में फंसे भारतीय अगले दो से तीन दिन में लौट आएंगे. यह मिडिल ईस्ट में चल रहे झगड़े के बीच हुआ, जो 28 फरवरी को ईरान पर US और इजरायली हमलों से शुरू हुआ था. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इज़राइल, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन समेत पूरे इलाके में US के एसेट्स और साथियों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए हैं, जिससे झगड़ा और बढ़ गया है.

