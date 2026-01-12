ईरान में फंसे 2000 कश्मीरी छात्र; फोन-इंटरनेट ठप, माता-पिता बेचैन, JKSA की PM मोदी से गुहार

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर छात्र एसोसिएशन (JKSA) ने सोमवार (12 जनवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अपील की कि वे ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करें. एसोसिएशन ने कहा है कि ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों, खासकर कश्मीर घाटी से गए छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं.

JKSA के मुताबिक, ईरान में जारी अशांति की वजह से कश्मीरी छात्रों के माता-पिता बेहद परेशान हैं. उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गहरी चिंता सता रही है. एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने सैकड़ों भारतीय छात्रों की स्थिति पर चिंता जताई, जिनमें से ज्यादातर जम्मू-कश्मीर से हैं. ये छात्र ईरान की कम लागत वाली शिक्षा व्यवस्था और भारत-ईरान के लंबे शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण वहां एमबीबीएस और दूसरे मेडिकल व प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं.

ईरान में कश्मीर के हैं 2,000 छात्र

खुएहामी ने बताया कि कई माता-पिता पिछले चार दिनों से अपने बच्चों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. न फोन लग रहे हैं, न मैसेज जा रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह ठप हो चुके हैं. इससे परिवारों में भारी मानसिक तनाव पैदा हो गया है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर और बढ़ गया है.

JKSA के मुताबिक, इस समय करीब 2,000 कश्मीरी छात्र ईरान के अलग-अलग प्रांतों में स्थित मेडिकल विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं. ये छात्र स्थानीय छात्रावासों, विश्वविद्यालय की सुविधाओं, सार्वजनिक परिवहन और जरूरी नागरिक सेवाओं पर निर्भर हैं. मौजूदा हालात में कई छात्र खुद को असुरक्षित, बेबस और व्यावहारिक रूप से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं.

खुएहामी ने कहा, "JKSA को छात्रों और उनके परिवारों से लगातार आपात कॉल आ रहे हैं. इनमें आवाजाही पर पाबंदी, इंटरनेट का बार-बार बंद होना, समय पर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी न मिलना और किसी ठोस आपात या निकासी योजना के न होने की बात सामने आ रही है."

ईरान में भारतीय छात्रों से संपर्क बनाए रखने की मांग

एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे विदेश मंत्रालय को निर्देश दें कि ईरान में भारतीय छात्रों और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के बीच 24 घंटे का संचार तंत्र बनाया जाए. इसमें अलग से आपात हेल्पलाइन, दूतावास के अधिकारियों की ओर से नियमित संपर्क और साफ व समय पर जारी की जाने वाली सुरक्षा सलाह शामिल होनी चाहिए.

इसके साथ ही JKSA ने एक व्यापक आपात और निकासी योजना तैयार करने की भी अपील की है. खुएहामी ने कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं या जरूरी ढांचा खतरे में पड़ता है, तो समय पर निकासी कई जिंदगियां बचा सकती है. उन्होंने कहा, "अगर स्थिति ऐसी बनती है, तो भारत सरकार को भारतीय छात्रों को सुरक्षित देश वापस लाने के लिए तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए."

एसोसिएशन ने विदेश मंत्रालय से भी कहा है कि वह तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार तालमेल बनाए रखे और ईरानी अधिकारियों से राजनयिक स्तर पर बातचीत कर भारतीय छात्रों की सुरक्षा, संरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करे. साथ ही, ईरान में पढ़ रहे भारतीय नागरिकों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों से तेज और प्रभावी कदम उठाए जाएं.

'भारत सरकार ईरान और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बनाए हुए है नजर'

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि भारत सरकार ईरान के मौजूदा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब बीते दो हफ्तों से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर जारी है. विक्रम मिसरी ने कहा, "ईरान के ताजा हालात पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उनके साथ बेहद करीबी संबंध रहे हैं. वहां के ताजा हालात पर हमारी नजर है." उन्होंने बताया कि ईरान में सड़कों पर तनाव देखा जा रहा है.

विदेश सचिव ने यह भी कहा कि पाबंदियों के बावजूद भारत की एम्बेसी वहां मौजूद भारतीय स्टूडेंट्स के संपर्क में बनी हुई है. उनके मुताबिक सभी भारतीय छात्र सुरक्षित हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है. विक्रम मिसरी ने यह भी कहा कि भारत सरकार ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी नजर रख रही है.

