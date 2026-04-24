Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3190613
Zee SalaamIndian Muslimईरान के समर्थन में पोस्ट लिखने के बाद लापता कश्मीरी नौजवान UAE की जेल में मिला, जानें वजह?

ईरान के समर्थन में पोस्ट लिखने के बाद लापता कश्मीरी नौजवान UAE की जेल में मिला, जानें वजह?

अमेरिका और इजरायल की हिंसक नीतियों ने लगभग पूरी दुनिया जंग में धकेल दिया है. बीते 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान में हजारों बेगुनाहों की मौत हो गई, जिनमें से कई मासूम बच्चे शामिल है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:55 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

UAE News Today: अमेरिका और इजरायल की हिंसक नीतियों ने लगभग पूरी दुनिया जंग में धकेल दिया है. बीते 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान में हजारों बेगुनाहों की मौत हो गई, जिनमें से कई मासूम बच्चे शामिल है. इससे पहले ग़ज़ा में इजरायल लगातार दो सालों से नरसंहार कर रहा है, और अब तक लगभग 75 हजार से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या कर चुका है. 

यही वजह है कि अब अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है. यह नाराजगी अक्सर लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, और कई सरकारें इन आजाद आवाजों को दबाने के लिए पूरी मशीनरी लगा देते हैं. इसी तरह का मामला सामने आया है यूनाईटेड अरब अमीरात (UAE) से, जिसका कनेक्शन भारत के जम्मू कश्मीर से जुड़ा है. 

ईरान के समर्थन में पोस्ट करने पर गिरफ्तार
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले एक शख्स शाकिर बशीर शेख के शारजाह में लापता होने की खबर सामने आई थी. अब जानकारी मिली है कि उन्हें UAE की एक जेल में पाया गया है. उन पर दो हजार दिरहम (लगभग 50 हजार भारतीय रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, शाकिर बशीर को सोशल मीडिया पर ईरान से जुड़ा कंटेंट शेयर करने और पोस्ट करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि शाकिर बशीर शेख ने वहां के स्थानीय कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुर्माना जमा करने के बाद उन्हें UAE से वापस भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पहले भी एक नौजवान की हो चुकी है गिरफ्तारी
यह पहला मामला नहीं है जब खाड़ी देशों में कश्मीरी मूल के किसी शख्श को सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा हो. इससे पहले 4 अप्रैल को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें एक और कश्मीरी नौजवान को हिरासत में लिया गया था. इस नौजवा की पहचान अमजद अली भट के रूप में हुई थी. 

अमजद अली भट उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन क्षेत्र के गुंड इब्राहिम गांव का रहने वाला है. वह पिछले साल जून से सऊदी अरब के दम्मम शहर में स्थित एक हेल्थ सर्विस कंपनी में नर्स एक्सपर्ट के रूप में पोस्टेड था. आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयात उल्ला अली खामेनेई की हत्या से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद उसे अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था. 

विदेश में रह रहे नौजवानों से खास अपील
इन घटनाओं के बीच भारतीय नागरिकों के हित में काम करने वाले संगठन ने भी चिंता जताई है. संगठन ने विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील या जंग से जुड़े कंटेंट शेयर करने से बचें. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि जिस देश में वे रह रहे हैं, वहां के कानूनों का पूरी तरह पालन करना बेहद जरूरी है.

संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सावधानी से किया जाए, ताकि किसी भी तरह की कानूनी परेशानी या गिरफ्तारी जैसी स्थिति से बचा जा सके. विदेशों में काम कर रहे भारतीयों के लिए यह घटनाएं एक तरह से चेतावनी के रूप में देखी जा रही हैं, जहां सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir newsUAE Newsus iran warSocial media postmuslim news

Trending news

Persian Gulf blockade crisis Persian Gulf US China Tension
क्या पर्शियन गल्फ में टकराएंगे अमेरिका और चीन? US ब्लॉकेड से बढ़ रहा तनाव
Strait Hormuz Crisis
सीजफायर नहीं अमेरिका की नई चाल है ये...समुद्री ब्लॉकेट ईरान को झुकाने की नई नीति
muslim news
Bihar: दिनदहाड़े गोलियों की बौछार, केस वापस न लेने को लेकर मुस्लिम महिला पर हमला
america
इन 6 मुस्लिम देशों की बर्बादी और लाखों लोगों के खून से सने हैं अमेरिका के हाथ
muslim news
गज़ा की बेटियों पर जंग का कहर, रिपोर्ट से जाहिर हुई मानवीय त्रासदी की दर्दनाक तस्वीर
Ketchup Attack On Reza Pahlavi
ईरान से निर्वासित प्रिंस पहलवी पर जर्मनी में हुआ हमला, फेके गए टोमेटो केचप
muslim news
अजमेर दरगाह के कर्मचारियों को पुलिस ने उठाया; विरोध-प्रदर्शन पर उतरे खादिम
bihar
सरकारी स्कूल में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बवाल; पांच मुस्लिम टीचर्स हिरासत में
muslim news
UK में मुस्लिम समझकर सिख महिला से हुई दरिंदगी, आरोपी ने कबूला गुनाह
muslim news
आधे स्टाफ के सहारे चल रहा पाकिस्तान रेलवे; आर्थिक तंगी ने मचाया हाहाकार