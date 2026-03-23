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Zee SalaamIndian Muslim“शुक्रिया भारत, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे”, बच्चों की टूटी गुल्लकों ने ईरान को रुला दिया

“शुक्रिया भारत, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे”, बच्चों की टूटी गुल्लकों ने ईरान को रुला दिया

India Humanitarian Aid Iran: ईरान पर हमलों के बीच जम्मू-कश्मीर में लोगों ने मदद के लिए पहल की है. बच्चे अपनी गुल्लक तोड़ रहे हैं, जबकि लोग गहने और सामान बेचकर दान कर रहे हैं. भारत की इस दरियादिली पर ईरान ने आभार जताया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:20 AM IST

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“शुक्रिया भारत, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे”, बच्चों की टूटी गुल्लकों ने ईरान को रुला दिया

Kashmir Support Iran: अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के कई शहर बर्बाद हो गए हैं. लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं. साथ ही हजारों लोगों की मौत हो गई है. इस बीच, भारत के जम्मू-कश्मीर में लोगों ने ईरान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. युवाओं और बुज़ुर्गों से लेकर बच्चों तक, हर कोई तेहरान की मदद करना चाहता है. एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग ईरान को पैसे और सामान भेजने के लिए अपनी बकरियां, गहने और यहां तक कि घर के बर्तन भी बेच रहे हैं. इसी भावना के साथ छोटी बच्चियों ने भी ईरान की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया है. उन्होंने अपनी गुल्लकें तोड़कर उसमें जमा सारी बचत ईरानी दूतावास को सौंप दी है. भारत के लोगों की दरियादिली देखकर ईरान ने शुक्रिया अदा किया है.

भारत में ईरानी दूतावास ने शनिवार को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए पैसे और गहने दान करने वाले भारतीयों की "हमदर्दी" और "इंसानियत" के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया. दूतावास ने कहा कि वे भारत की हमदर्दी को हमेशा याद रखेंगे. दूतावास ने कहा, "हम आपकी  और हमदर्दी और इंसानियत को कभी नहीं भूलेंगे. शुक्रिया, भारत!" उन्होंने आगे कहा, "शुक्रिया से भरे दिलों के साथ, हम कश्मीर के दरियादिल लोगों को ईरान के लोगों के साथ मानवीय समर्थन और दिली एकजुटता के साथ खड़े होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. इस दरियादिली को कभी नहीं भुलाया जाएगा. धन्यवाद, भारत." 

दूतावास ने किया शुक्रिया अदा
दूतावास ने एक महिला के बलिदान का भी ज़िक्र किया, जिसने अपने पति की निशानी दान कर दी, जिनका 28 साल पहले निधन हो गया था. दूतावास ने कहा, "कश्मीर की एक सम्मानित बहन ने अपने पति की निशानी के तौर पर रखा सोना दान कर दिया, जिनका 28 साल पहले निधन हो गया था. उन्होंने ईरान के लोगों के लिए प्यार और एकजुटता से भरे दिल के साथ यह दान किया. आपके आंसू और पवित्र भावनाएं ईरान के लोगों के लिए सांत्वना का सबसे बड़ा स्रोत हैं और इन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा.  दूतावास ने आगे कहा, "यहां तक कि कश्मीरी बच्चे भी ईरान को तोहफे के तौर पर अपनी गुल्लकें दे रहे हैं. भगवान आपका भला करे."

मस्जिद में लगा है स्टॉल 
बुडगाम के स्थानीय लोगों ने खाड़ी युद्ध संकट के बाद ईरान का समर्थन करने के लिए सोना, चांदी और नकद दान किया है, जिससे देश के प्रति उनकी एकजुटता ज़ाहिर होती है. बुडगाम के मोहसिन अली ने कहा कि मस्जिद इमाम ज़मान में दान इकट्ठा करने के नेक मकसद से एक स्टॉल लगाया गया है. मोहसिन अली ने कहा, "मस्जिद इमाम ज़मान में, हमने दान इकट्ठा करने के नेक मकसद से एक स्टॉल लगाया है. हमारी माताएं और बहनें गहने, तांबा और नकद दान कर रही हैं ताकि हम ईरान की मौजूदा स्थिति में उसका समर्थन कर सकें." उन्होंने कहा कि चूंकि वे समर्थन करने के लिए ईरान नहीं जा सकते, इसलिए वे कम से कम ईरान का समर्थन करने और इंसानियत की सेवा करने के लिए आर्थिक मदद तो दे ही सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- होर्मुज पर ईरान का शिकंजा, जहाजों से वसूलेगा करोड़ों का टैक्स; टेंशन में हैं ट्रंप

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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