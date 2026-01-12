AMU में मंदिर बनाने की मांग, कथावाचक विवादित बयान पर मचा बवाल

Devkinandan Thakur Temple Demand in AMU: हिंदूवादी कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग कर दी है. उन्होंने यह बयान खुर्जा में आयोजित एक कथा के दौरान दिया. उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक हिंदू कर्मचारी के साथ हुई भेदभावपूर्ण घटना पर रोशनी डालते हुए कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक सनातनी को तिलक लगाकर आने से रोक दिया गया.

अगर मैं रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम कुरआन भी नहीं पढ़ सकते- देवकीनंदन ठाकुर

उन्होंने आगे कहा कि उस सनातनी ने जवाब दिया कि हम तिलक नहीं लगाएंगे, लेकिन तुम गारंटी लो कि तुम टोपी नहीं लगाओगे. देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरकार के पैसे से चलती है. उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद है तो वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर उस यूनिवर्सिटी में लोग टोपी पहन रहे हैं तो तिलक भी लगना चाहिए. उन्होंने यह कहा कि भारत मेरे राम और मेरे कृष्ण का है. अगर मैं यहां रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम कुरआन भी नहीं पढ़ सकते.

गौरतलब है कि हाल ही में कथावाचक देवकीनंदन शाहरुख खान पर दिए बयान को लेकर विवादों में थे. दरअसल, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बीच उन्होंने IPL की KKR टीम के मालिकों में से एक शाहरुख खान से मांग की कि वह अपनी टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजूर रहमान को बाहर निकाल दें, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है. मामला तूल पकड़ने के बाद BCCI ने मुस्तफिजूर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दे दिया. BCCI के इस फैसले का स्वागत करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने फिर से शाहरुख खान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इतना कुछ हो गया, लेकिन वह बांग्लादेश पर एक बयान या प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं.