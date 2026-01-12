Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3071835
Zee SalaamIndian MuslimAMU में मंदिर बनाने की मांग, कथावाचक विवादित बयान पर मचा बवाल

AMU में मंदिर बनाने की मांग, कथावाचक विवादित बयान पर मचा बवाल

Devkinandan Thakur Temple Demand in AMU: कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर AMU में मस्जिद है तो मंदिर भी बनेगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:27 PM IST

Trending Photos

AMU में मंदिर बनाने की मांग, कथावाचक विवादित बयान पर मचा बवाल
Devkinandan Thakur Temple Demand in AMU: हिंदूवादी कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग कर दी है. उन्होंने यह बयान खुर्जा में आयोजित एक कथा के दौरान दिया. उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक हिंदू कर्मचारी के साथ हुई भेदभावपूर्ण घटना पर रोशनी डालते हुए कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक सनातनी को तिलक लगाकर आने से रोक दिया गया. 
 
अगर मैं रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम कुरआन भी नहीं पढ़ सकते- देवकीनंदन ठाकुर
उन्होंने आगे कहा कि उस सनातनी ने जवाब दिया कि हम तिलक नहीं लगाएंगे, लेकिन तुम गारंटी लो कि तुम टोपी नहीं लगाओगे. देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरकार के पैसे से चलती है. उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद है तो वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर उस यूनिवर्सिटी में लोग टोपी पहन  रहे हैं तो तिलक भी लगना चाहिए. उन्होंने यह कहा कि भारत मेरे राम और मेरे कृष्ण का है. अगर मैं यहां रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम कुरआन भी नहीं पढ़ सकते.
 
गौरतलब है कि हाल ही में कथावाचक देवकीनंदन शाहरुख खान पर दिए बयान को लेकर विवादों में थे. दरअसल, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बीच उन्होंने IPL की KKR टीम के मालिकों में से एक शाहरुख खान से मांग की कि वह अपनी टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजूर रहमान को बाहर निकाल दें, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है. मामला तूल पकड़ने के बाद BCCI ने मुस्तफिजूर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दे दिया. BCCI के इस फैसले का स्वागत करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने फिर से शाहरुख खान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इतना कुछ हो गया, लेकिन वह बांग्लादेश पर एक बयान या प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं. 
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsDevkinandan Thakur Temple Demand in AMUminority newsToday News

Trending news

muslim news
AMU में मंदिर बनाने की मांग, कथावाचक विवादित बयान पर मचा बवाल
IRGC condemns Trump
ट्रंप की धमकी पर भड़की ईरानी फौज, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दी सख्त चेतावनी
muslim news
Sana Maqbul:मैं कपड़े पहनूं या न ये मेरी मर्जी है, पहनावे को लेकर इस्लाम के निर्देश
iran us war
Iran-US युद्ध हुआ तो कौन सा मुस्लिम देश किसका देगा साथ? जानिए सऊदी अरब का स्टैंड
chhattisgarh news
8 मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हमला, फैक्ट्री मालिक के कहने पर बजरंग दल ने किया कांड
Kapil Mishra on Owaisi
"एक दिन बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी"...BJP नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान
Iran Protests
ईरान में 6 भारतीयों की गिरफ्तारी का दावा निकला झूठा, राजदूत ने दी चेतावनी
church vandalism and the Holy Bible burning incident in Pakistan punjab province
हिंदुओं के बाद अब ईसाइयों पर बढ़े हमले, पाकिस्तान में चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी
UP News
UP News: याकूब ने बूढ़ी मां आयशा बेगम की गला घोंटकर हत्या की, इलाके में मचा हड़कंप
Middle East Tension
क्या बदल जाएगा मिडिल ईस्ट का नक्शा? ट्रंप की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका