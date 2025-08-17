कठुआ में कुदरत का कहर; तिनके की तरह बह गई सड़कें-घर, 4 की मौत

Kathua Cloudburst Update: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार (17 अगस्त) की सुबह एक भयावह हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. राजबाग क्षेत्र के घटी गांव और आस-पास के इलाकों में सुबह-सुबह अचानक बादल फटने से अफरा-तफरी मच गई. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि छह अन्य घायल हैं.

स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत बल की टीमें लगातार मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटी हैं. घटना के बाद सबसे ज्यादा तबाही घटी गांव में देखने को मिली, जहां अचानक आई बाढ़ ने गांव का संपर्क पूरी तरह से काट दिया. गांव की गलियों में पानी और मलबा भर गया, कई घरों की दीवारें ढह गईं और लोग खुद को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में भटकते रहे.

पुलिस स्टेशन, रेलवे ट्रैक और हाइवे पर मची तबाही

राजबाग क्षेत्र में स्थित स्थानीय पुलिस स्टेशन, रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा भी इस तबाही की चपेट में आ गया है. जंगलोट और उसके आसपास के इलाकों में कई सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है. यात्री और ड्राइवर अपनी गाड़ियों के साथ घंटों तक मलबे और पानी में फंसे रहे.

पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की संयुक्त टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से लोगों को बाहर निकाला गया और घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोग भी प्रशासन के साथ मिलकर राहत-बचाव में मदद कर रहे हैं.

प्रशासन ने जारी की चेतावनी

कठुआ थाना क्षेत्र के बगड़ और चंगड़ा गांवों के अलावा लखनपुर के दिलवां-हुटली इलाकों में भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. हालांकि, यहां किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग डरे हुए हैं और लगातार हो रही बारिश से स्थिति और खराब हो रही है.

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों और जलाशयों के पास न जाएं, क्योंकि उझ नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है. अधिकांश जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अगले कुछ घंटों में स्थिति और बिगड़ सकती है.

