Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3027131
Zee SalaamIndian Muslim

कटिहार में कब्रिस्तान से हटाया गया अतिक्रमण, 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन पर था अवैध कब्जा

Bihar News: बिहार के कटिहार जिले में एक कब्रिस्तान  की 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. यहां के स्थानीय लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन की नापी कराई और कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:16 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar News: बिहार के कटिहार जिले में स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद कब्रिस्तान की 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाया गया. दरअसल, कटिहार के मनिहारी प्रखंड के गुआगाछी मौजा स्थित कब्रिस्तान की जमीन बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था. इस अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद कब्रिस्तान की जमीन को अमीन की मौजूदगी में नापी की गई. 

इस नापी में मालूम चला कि कब्रिस्तान की 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन पर रैयतों द्वारा अतिक्रम करके मक्के एवं गेहूं की फसल रखा गया था. स्थानीय लोगों के आपसी सहमती से कब्रिस्तान की जमीन पर से अतिक्रमण हटा दिया गया. 

यह जमीन खाता संख्या 478 तथा खेसरा संख्या 1951, 2026 और 2025 के तहत दर्ज है, जो उत्तरी कांटाकोश पंचायत के अंतर्गत आता है और प्रशासनिक रूप से मनिहारी अंचल क्षेत्र में पड़ता है. बता दें कि लंबे समय से कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों की शिकायतों के बाद दक्षिणी कांटाकोश पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मौके पर एसईसी, रैयतगण, जनप्रतिनिधि और गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे. वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे एक बड़ी राहत और धार्मिक स्थल के सम्मान की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है. गौरतलब है कि देश में जमीनी विवाद को लेकर अकसर बवाल हो जाते हैं और जब बात कब्रिस्तान से जुड़ी हो तो तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कटिहार के स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का इस्तेमाल किया और नापी कराकर कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Katihar graveyard disputeminority newsToday News

Trending news

Prayagraj nilgai hunting case
नीलगाय का शिकार करना पड़ा भारी, 7 मुस्लिम युवकों को भेजा गया जेल
Katihar graveyard dispute
कटिहार में कब्रिस्तान से हटाया गया अतिक्रमण, 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन पर था अवैध कब्जा
UP News
बड़ौत में लहंगे पर बवाल! दुकानदारों में खूनी झड़प, बीच-बचाव में गई शख्स की जान
Muzaffarnagar Masjid Loudspeaker Removal
मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, मस्जिदों से उतारे गए 40 लाउडस्पीकर
UP News
मौलाना महमूद मदनी का दक्षिणपंथियों पर तंज, कहा- 'इस्लाम से परेशानी है तो...'
Archaeologist KK Muhammad
बाबरी समेत इन मस्जिदों से दावा छोड़ दें मुसलमान, केके मुहम्मद का बड़ा बयान
West Bengal news
कब्र पर बना दिया घर? सीपीएम नेता की जमीन से मिला कंकाल, बंगाल में सियासी भूचाल
UN General Assembly
गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा अवैध, UN में सीरिया को मिला 123 देशों का समर्थन
SC Judgment on Muslim Women Rights
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में SC का बड़ा फैसला, महिला को दहेज मिल सकता है वापस
West Bengal news
100 रुपये के झगड़े में अनवर की बेरहमी से हत्या, दोषी कृष्ण- लक्ष्मी को उम्रकैद