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सैय्यद सालार गाजी मजार में घुसकर तोड़फोड़; बजरंग दल पर हिन्दू अकीदतमंदों के साथ भी मारपीट का इलज़ाम

उत्तर परदेश के कौशांबी जिले में गुरुवार को सैय्यद सालार गाजी की मजार में घुसकर बजरंग दल के लोगों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की है. वहां पहुंचे अकीदतमंदों के साथ मारपीट की, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया है.बजरंग दल ने मज़ार के अंदर धर्मांतरण और महिलाओं के साथ शोषण का इलज़ाम लगाया है. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jul 09, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:19 PM IST
सैय्यद सालार गाजी मजार में घुसकर तोड़फोड़; बजरंग दल पर हिन्दू अकीदतमंदों के साथ भी मारपीट का इलज़ाम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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