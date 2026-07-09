/सैय्यद सालार गाजी मजार में घुसकर तोड़फोड़; बजरंग दल पर हिन्दू अकीदतमंदों के साथ भी मारपीट का इलज़ाम

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में गुरुवार को दो मजारों के साथ तोड़फोड़ की गई. रामपुर में सड़क के बीच में बने एक 150 साल से ज्यादा पुराने बैरम शाह मियां की मजार को तोड़कर सड़क खाली करा दी गई. ये कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई है. वहीं, कौशांबी जिले में सैय्यद सालार गाजी की मजार के गेट और एक दूसरे मजार में भी तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, और प्रशासन ने मजार की मरम्मत का भरोसा भी दिया है.
ये मामला कोखराज थाना इलाके के शहजादपुर उपहार गांव का है. सैय्यद सालार गाजी मजार के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि 25 से 30 लोगों का एक समूह पहुंचा था, और उन लोगों ने धर्मांतरण और लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए मजार में जमकर तोड़-फोड़ की. विरोध करने पर मजार के मजबिर अजीम बाबा के साथ मारपीट किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी. इस हादसे से इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया है.
हिन्दू अकीदतमंदों से भी मारपीट
इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी अरबाज़,साबिर अली और फतेख़ान ने बताया कि 25 से 30 लड़के बाइक से आये थे, आते ही वो मजार में तोड़फोड़ करने लगे. जब वहां मौजूद मुस्लिम लड़कों और मजार पर आए अकीदतमंदों ने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने सभी को मारने के लिए दौराया, जिसके डर से लोग जान बचाने के लिए इधर- उधर भागने लगे. एक दो अकीदात्मंत पकड़ लिए गए, जिनके साथ उन लोगों ने मारपीट की. यहाँ तक कि मजार पर दर्शन करने आये हिन्दू अकीदतमंदों से भी मारपीट की गई.
बजरंग दल ने लगाया मजार के अंदर धर्मांतरण का आरोप
दूसरी जानिब, कौशांबी के बजरंगदल के जिला सयोजक धीरेंद्र सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं से लगातार सूचना मिल रही थी कि मज़ार के अंदर धर्म परिवर्तन का काम और महिलाओं का शोषण हो रहा है. पानी में नशीला पदार्थ मिला कर महिलाओं को पिलाया जाता है. आज जब बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां 30 से 40 महिलाएं मौजूद थी. वहां इस तरह का कार्यक्रम चल रहा था. मौके से चार लोगों को पकड़ा भी गया है. मजार में तोड़फोड़ की बात बिलकुल ग़लत है. ये वहां की जनता के आक्रोश का नतीजा है.
पास के मंझनपुर गाँव के रहने वाले चंदन कुमार ने बताया, "2 माह पहले हम अपनी बिमारी के इलाज़ के मजार गए थे. वहां पर हमसे 5 सौ रुपए लिए गए, लेकिन कोई फ़ायदा नही हुआ. आज फिर हम गए, तो मौलवी साहब ने कहा कि अब ठीक हो जाएगा. 5 हज़ार रुपए लगेंगे, और आप मुस्लिम धर्म से जुड़ जाइ."
इस पूरे मामले में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को शांत कराया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही मज़ार के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराए जाने का भरोसा दिया है.पुलिस ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं, और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.