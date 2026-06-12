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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक शादी में उस समय हड़कंप मच गया, जब निकाह से ठीक पहले दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया. बताया जा रहा है कि दुल्हन, दूल्हे को देखते ही भड़क गई, और पसंद न आने की बात कहकर शादी करने से इनकार कर दिया. खुशी और उत्साह से भरा माहौल देखते ही देखते मायूसी में बदल गया और आखिरकार फतेहपुर से आई बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा.
मिली जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर जिले से बारात कौशांबी के ननमई गांव पहुंची थी. शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और दोनों परिवार निकाह की रस्मों में व्यस्त थे. घर में मेहमानों की चहल-पहल थी और शादी की खुशियां अपने उफान पर थीं. इसी बीच ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
बताया गया कि दुल्हन फिजा बानो ने दूल्हे को पसंद न होने की बात कहते हुए निकाह करने से साफ इनकार कर दिया. दुल्हन के इस फैसले की जानकारी मिलते ही शादी समारोह में हलचल मच गई. दोनों पक्षों के परिजन और रिश्तेदार दुल्हन को समझाने में जुट गए. काफी देर तक उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपना निर्णय बदलने से इनकार कर दिया और अपने रुख पर कायम रही.
हालात को संभालने के लिए गांव के सम्मानित लोगों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई. दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक बातचीत चली और मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की गई. घंटों चली चर्चा और काफी समझाने बुझाने के बाद भी आखिरकार दोनों परिवारों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है.
सबसे सकारात्मक बात यह रही कि समझौता होने के बाद किसी तरह का विवाद या तनाव नहीं हुआ. इसके बाद फतेहपुर से आई बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, राहत की बात यह रही कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया, जिससे किसी भी तरह का विवाद खड़ा नहीं हुआ.