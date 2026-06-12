Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक शादी में उस समय हड़कंप मच गया, जब निकाह से ठीक पहले दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया. बताया जा रहा है कि दुल्हन, दूल्हे को देखते ही भड़क गई, और पसंद न आने की बात कहकर शादी करने से इनकार कर दिया. खुशी और उत्साह से भरा माहौल देखते ही देखते मायूसी में बदल गया और आखिरकार फतेहपुर से आई बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा.