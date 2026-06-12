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दुल्हन को पसंद नहीं आया लड़का; बिना निकाह अरमानों की गठरी लेकर वापस हुआ दूल्हा!

Wedding Called Off in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक शादी उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब निकाह से ठीक पहले दुल्हन ने अचानक शादी से इनकार कर दिया. फिर क्या था मौके पर अफरा तफरी मच गई. परिजनों ने गांव के लोगों के काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. शादी तोड़ने की वजह सुनकर लोग चौंक गए.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 12, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:13 PM IST
दुल्हन को पसंद नहीं आया लड़का; बिना निकाह अरमानों की गठरी लेकर वापस हुआ दूल्हा!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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