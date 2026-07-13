/सरकारी फायदे के लिए नगमा का शनि बाल्मीकि से करा रहे थे शादी, खुल गई पोल!

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में वजीर-ए-आला इजतमाई शादी स्कीम के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला. इल्जाम है कि पहले से तय निकाह के बावजूद एक लड़की का रजिस्ट्रेशन इजतमाई शादी स्कीम में करा दिया गया, जब तयशुदा दूल्हा शादी में नहीं पहुंचा, तो परिजनों ने गांव के ही एक लड़के को निकाह समारोह में बैठा दिया. यह मामला सामने आते ही निकाह समारोह में हंगामा मच गया. पुलिस ने इस मामले से जुड़े सभी लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
यह मामला कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर गांव का है. नगमा बानो नाम की एक लड़की का निकाह पहले से रायबरेली के रहने वाले लड़के के साथ तय बताया जा रहा था. इसके बावजूद नगमा बानो का रजिस्ट्रेशन वजीर-ए-आला इजतमाई शादी स्कीम में कराया दिया गया था. इतवार (12 जुालई) को सिराथू के सयारा मैदान में आयोजित शादी समारोह में तय दूल्हा नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिवार वालों ने गांव के ही एक लड़के शनि बाल्मीकि को शादी समारोह में बैठा दिया. इस बीच शनि बाल्मीकि के परिवार को इस घटना की जानकारी मिली की किसी दीगर लड़के की जगह उसके लड़के को शादी समारोह में बैठा दिया गया है. इस घटना की जानकारी मिलते ही शनि बाल्मीकि के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और उन्होंने ऐतराज जताया, जिससे शादी समारोह में अफरा-तफरी और हंगामा मच गया.
प्रोसेस से बाहर किए जाने के बावजूद शादी समारोह में कैसे पहुंचा शनि बाल्मीकि?
वहीं, शाहीद समारोह में हंगामा और बवाल खड़ा होने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने लड़के और लड़की दोनों पक्ष के परिवार वालों को थाने ले गई. पुलिस की जांच में सामने आया कि फिंगरप्रिंट मिलान के दौरान लड़के की पहचान की तस्दीक नहीं होने पर उसे पहले ही प्रोसेस से बाहर कर दिया गया था. इसके बावजूद वह दोबारा शादी समारोह में कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है. प्रशासन ने इस शादी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि इसी शादी समारोह में टोटल 230 जोड़ों का शादी कराया गया था, जिनमें दो मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी शामिल था.
शादी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर पुलिस और प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटे हैं!
मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने बताया कि फिंगरप्रिंट मिलान के दौरान दूल्हे की तस्दीक नहीं हो पाने पर उसे प्रोसेस से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद वह दोबारा वह शादी समारोह तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच कराई जा रही है. प्रशासन ने शादी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटे हैं.