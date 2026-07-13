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सरकारी फायदे के लिए नगमा का शनि बाल्मीकि से करा रहे थे शादी, खुल गई पोल!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में इजतमाई शादी स्कीम के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया, जब तय दूल्हे के न पहुंचने पर परिवार वालों ने दूसरे लड़के को निकाह समारोह में बैठा दिया. मामले की जानकारी मिलते ही दोनों पक्षों में विवाद हो गया. पुलिस ने हस्तक्षेप कर जांच शुरू कर दी है और शादी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 13, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:30 PM IST
सरकारी फायदे के लिए नगमा का शनि बाल्मीकि से करा रहे थे शादी, खुल गई पोल!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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