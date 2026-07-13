/सरकारी फायदे के लिए नगमा का शनि बाल्मीकि से करा रहे थे शादी, खुल गई पोल!

यह मामला कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर गांव का है. नगमा बानो नाम की एक लड़की का निकाह पहले से रायबरेली के रहने वाले लड़के के साथ तय बताया जा रहा था. इसके बावजूद नगमा बानो का रजिस्ट्रेशन वजीर-ए-आला इजतमाई शादी स्कीम में कराया दिया गया था. इतवार (12 जुालई) को सिराथू के सयारा मैदान में आयोजित शादी समारोह में तय दूल्हा नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिवार वालों ने गांव के ही एक लड़के शनि बाल्मीकि को शादी समारोह में बैठा दिया. इस बीच शनि बाल्मीकि के परिवार को इस घटना की जानकारी मिली की किसी दीगर लड़के की जगह उसके लड़के को शादी समारोह में बैठा दिया गया है. इस घटना की जानकारी मिलते ही शनि बाल्मीकि के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और उन्होंने ऐतराज जताया, जिससे शादी समारोह में अफरा-तफरी और हंगामा मच गया.