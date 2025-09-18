UP: फर्जी पासपोर्ट लेकर सऊदी पहुंच गया शख्स; हाथ पर हाथ धरे बैठा रही एजेंसिया और प्रशासन

Kaushambi News Today: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने न सिर्फ फर्जी दस्तावेजों की मदद से पासपोर्ट बनवा लिया बल्कि उन्हीं के सहारे विदेश जाकर नौकरी भी हासिल कर ली. हैरान करने वाली बात यह है कि इस फर्जीवाड़े में पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका पर शक जताया जा रहा है.

हालांकि, अब पासपोर्ट कार्यालय मामला उजागर होने के बाद खुद की पीठ थपथपाते हुए क्रेडिट लेने में लगा है. फिलहाल फर्जीवाड़े का पूरा खेल बेनकाब होने पर अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. यह मामला पासपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. पासपोर्ट फर्जीवाड़े का मामला उजागर होने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

मिसी जानकारी के मुताबिक, कौशांबी के कड़ाधाम का रहने वाला मोहम्मद नदीम कथित तौर पर डबल पासपोर्ट बनवाने के मामले में फंस गया है. मामला तब उजागर हुआ जब किसी अंजाने शख्स ने एसपी को शिकायती पत्र भेजकर जांच की मांग की. एसपी के आदेश पर जब मामले की तहकीकात शुरू हुई तो चौंकाने वाला खुलासे हुआ. पुलिस जांच में पता चला कि नदीम के पास दो पासपोर्ट थे.

पहले पासपोर्ट में नदीम ने खुद को अनपढ़ बताया था, जबकि दूसरे पासपोर्ट में उसने पढ़ाई-लिखाई के फर्जी दस्तावेज लगाकर पहचान बनाई. इन्हीं कूटरचित कागजात के सहारे वह कई बार सऊदी अरब जाकर नौकरी कर चुका है. शिकायत के बाद जब पासपोर्ट कार्यालय ने जांच की तो उसके दस्तावेजों पर संदेह होने पर मामला सीधे एसपी कार्यालय तक पहुंच गया.

जांच के दौरान जब आरोपी से जरूरी कागज मांगे गए तो उसने टालमटोल शुरू कर दी. पुलिस की गहन छानबीन में साफ हो गया कि नदीम ने फर्जी अभिलेखों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनवाया है. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और अब उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

इस पूरे मामले पर एएसपी राजेश सिंह ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस खुलासे के बाद अब पासपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस तरह एक शख्स फर्जी दस्तावेज लगाकर दो-दो पासपोर्ट बनवाने में कामयाब हो गया और लंबे समय तक विदेश में नौकरी भी करता रहा. जबकि पासपोर्ट बनवाने के लिए कई प्रॉसेस से होकर गुजरना पड़ता है.

