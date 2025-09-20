कौशांबी में लगे '...सर तन से जुदा' के नारे; पुलिस ने नाबालिगों को हिरासत में लिया

Kaushambi News Today: बीते कुछ समय में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भारी नाराजगी है. मुसलमानों ने पुलिस प्रशासन पर इस तरह की गतिविधियों को कथित तौर पर बढ़ावा देने के इल्जाम लगाए हैं. कौशांबी में इसी तरह के एक प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर कौशांबी की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नाबालिग बच्चे कथित तौर पर 'सर तन से जुदा' जैसे विवादित नारे लगाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे पैगंबरपैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा देने वाले नारे लगा रहे हैं.

वायरल वीडियो देख दक्षिणपंथी संगठन भड़के

इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हिंदूवादी संगठन भड़क गए. हिन्दू रक्षा समित कौशांबी नाम के एक दक्षिणपंथी संगठन ने कहा कि इस तरह के नारों से समाज में डर और तनाव फैलता है. वहीं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है और इसके लिए वह कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी और हिंदूवादी संगठनों को भी बराबर का दोषी मानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने नाबालिगों को हिरासत में लिया

मंझनपुर पुलिस ने इस वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया है. पुलिस वीडियो के सत्यता की जांच कर रही है और इसमें शामिल कई नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है.सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि जिले के मंझनपुर थाने के आंतरिक क्षेत्र में कई बच्चों ने, जिसमें से अधिकांश नाबालिग हैं, जुलूस निकाला.

सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि इस जुलूस में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके आधार पर मंझनपुर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि इसमें शामिल नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें: टोंक में समीर ने की पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुस्लिम ने की कार्रवाई की मांग