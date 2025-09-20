कौशांबी में लगे '...सर तन से जुदा' के नारे; पुलिस ने नाबालिगों को हिरासत में लिया
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2930038
Zee SalaamIndian Muslim

कौशांबी में लगे '...सर तन से जुदा' के नारे; पुलिस ने नाबालिगों को हिरासत में लिया

Sar Tan Se Juda Slogan in UP: कौशांबी में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नाबालिग बच्चों के जरिये विवादित नारे लगाने पर दक्षिणपंथी संगठन के लोग भड़क गए. वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने नाबालिगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:27 PM IST

Trending Photos

कौशांभी में लगे आपत्तिजनक नारे
कौशांभी में लगे आपत्तिजनक नारे

Kaushambi News Today: बीते कुछ समय में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भारी नाराजगी है. मुसलमानों ने पुलिस प्रशासन पर इस तरह की गतिविधियों को कथित तौर पर बढ़ावा देने के इल्जाम लगाए हैं. कौशांबी में इसी तरह के एक प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर कौशांबी की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नाबालिग बच्चे कथित तौर पर 'सर तन से जुदा' जैसे विवादित नारे लगाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे पैगंबरपैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा देने वाले नारे लगा रहे हैं.

वायरल वीडियो देख दक्षिणपंथी संगठन भड़के

इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हिंदूवादी संगठन भड़क गए. हिन्दू रक्षा समित कौशांबी नाम के एक दक्षिणपंथी संगठन ने कहा कि इस तरह के नारों से समाज में डर और तनाव फैलता है. वहीं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है और इसके लिए वह कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी और हिंदूवादी संगठनों को भी बराबर का दोषी मानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने नाबालिगों को हिरासत में लिया

मंझनपुर पुलिस ने इस वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया है. पुलिस वीडियो के सत्यता की जांच कर रही है और इसमें शामिल कई नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है.सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि जिले के मंझनपुर थाने के आंतरिक क्षेत्र में कई बच्चों ने, जिसमें से अधिकांश नाबालिग हैं, जुलूस निकाला.

सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि इस जुलूस में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके आधार पर मंझनपुर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि इसमें शामिल नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

यह भी पढ़ें: टोंक में समीर ने की पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुस्लिम ने की कार्रवाई की मांग

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP Newskaushambi newsmuslim news

Trending news

Defence minister katz
गज़ा के बाद यमन पर कब्जा करेगा इजरायल! काट्ज की धमकी पर हूतियों ने दिया करारा जवाब
Rajasthan news
टोंक: समीर ने की पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुस्लिम ने की कार्रवाई की मांग
Afghanistan news
अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को देख ललचाया अमेरिका, तालिबान ने दिखाई ट्रपं को औकात
Uttar Pradesh news
सलमान बना संतोष तो अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दी गोलीबारी, परिवार पर है ये इल्जाम
Gujarat news
गुजरात में मुस्लिम आस्था पर चोट; वडोदरा में मक्का-मदीना की आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल
Bihar News
बिहार शरीफ से RJD दे मुस्लिम को टिकट! पप्पू खां ने लालू-तेजस्वी को बताई वजह
afghanistan taliban news
शरिया कानून के बहाने तालिबान ने महिलाओं की किताबों पर लगाया प्रतिबंध
I Love Muhammad Sharda Nagar Protest
I Love Muhammad:नौजवानों पर कार्रवाई कर फंसी पुलिस,मुस्लिम समाज का जोरदार प्रदर्शन
Uttar Pradesh news
रायबरेली में गोकशी से भड़का सांप्रदायिक तनाव, दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार
iran news
Iran पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी; फ्रांस-ब्रिटेन समेत इन देशों पर भड़का ईरान
;