Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3010140
Zee SalaamIndian Muslim

नमाज़ के बाद माइक बंद करके क्या करते हैं ये लोग? मदरसे के खिलाफ शिकायत दर्ज

Kaushambi News: कौशांबी में एक मदरसे पर इल्जाम लगा है कि वहां देश विरोधी गतिविधियां होती हैं. आरोप लगाने वाले लोगों का कहना है कि जुमा की नमाज के बाद माइक बंद किया जाता है और इसके बाद देशविरोधी बातचीत होती है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 19, 2025, 01:50 PM IST

Trending Photos

नमाज़ के बाद माइक बंद करके क्या करते हैं ये लोग? मदरसे के खिलाफ शिकायत दर्ज

Kaushambi News: कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के शेरगढ़ काशिया पूरब गांव का एक मदरसा गंभीर आरोपों के चलते विवादों में आ गया है. ग्रामीणों ने मदरसा दारुल उलूम गौसिया हबीबिया के संचालक और प्रधानाचार्य के खिलाफ आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर जांच की मांग की है.

क्या है गांव वालों का इल्जाम?

ग्रामीणों का कहना है कि मदरसे में कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं और कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे इलाके में तनाव और नाराज़गी का माहौल बन गया है. ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया कि मदरसे के संचालक हाफिज शरीफ और उनके पुत्र मोहम्मद मुदसिर, जो प्रधानाचार्य हैं, जुमें की नमाज़ के दौरान माइक बंद कर बाहरी लेटर्स के आधार पर कथित देश विरोधी बातें करते हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि यह व्यवहार संदेह पैदा करता है और धार्मिक मंच का गलत इस्तेमाल दिखाता है. इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि खुतबे के दौरान ख़लीफ़ा हज़रत अली के बारे में गलत प्रचार किया जाता है, जिससे समुदायों में नाराज़गी बढ़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे बयान धार्मिक छवि कर रहे हैं खराब

उनका कहना है कि ऐसे बयान समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं और धर्म की छवि पर भी असर डाल रहे हैं. ग्रामीणों ने अपने शिकायत पत्र में प्रशासन से मदरसे की गतिविधियों की विस्तृत जांच कराने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति बिगड़ सकती है।

फिलहाल जिला प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही है. मामले की जांच के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और छानबीन शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है. जांच में क्या सामने आता है, यह आगे स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले ने गांव में नई चर्चाओं और चिंताओं को जन्म दे दिया है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Kaushambikaushambi newsFIRmuslim news

Trending news

Sabarmati
विस्फोटक बनाने के आरोपी कादिर पर जेल में हमला; हमलावरों ने खुद को बताया देशभक्त
MP govt
MP Govt से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, मुस्लिम परिवार के घर पर क्यों चलाया Bulldozer ?
UP Madarsa
UP में मदरसों की बढ़ी मुश्किलें, ATS कर रही जांच; देना होगा ये डेटा
lal qila blast
दाढ़ी-टोपी देख आंटी ने दो बार बुलाई पुलिस, Vande Bharat में मुस्लिम यात्री से भेदभाव
BJP
BJP नेता का ओवैसी के लिए उमड़ा प्रेम; बोले- Muslim होना है Owaisi की सबसे बड़ी गलती
bangladesh
Bangladesh में शेख हसीना की सज़ा का विरोध, 24 घंटों में 1,649 गिरफ्तार
Israel Hamas War
सीजफायर के बावजूद Israel ने फिलिस्तीनियों पर दागी मिसाइल, 13 लोगों की मौत, कई घायल
BJP
Imran Masood पर फायर हुए BJP नेता, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी पर दिया था बयान
UP News
Ghaziabad Bus Blast में नहीं मिला सबूत, उसकी सजा 27 साल…HC ने इलियास को किया आजाद
Maharashtra news
दाऊद कनेक्शन केस में नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर कोर्ट की मुहर