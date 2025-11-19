नमाज़ के बाद माइक बंद करके क्या करते हैं ये लोग? मदरसे के खिलाफ शिकायत दर्ज

Kaushambi News: कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के शेरगढ़ काशिया पूरब गांव का एक मदरसा गंभीर आरोपों के चलते विवादों में आ गया है. ग्रामीणों ने मदरसा दारुल उलूम गौसिया हबीबिया के संचालक और प्रधानाचार्य के खिलाफ आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर जांच की मांग की है.

क्या है गांव वालों का इल्जाम?

ग्रामीणों का कहना है कि मदरसे में कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं और कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे इलाके में तनाव और नाराज़गी का माहौल बन गया है. ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया कि मदरसे के संचालक हाफिज शरीफ और उनके पुत्र मोहम्मद मुदसिर, जो प्रधानाचार्य हैं, जुमें की नमाज़ के दौरान माइक बंद कर बाहरी लेटर्स के आधार पर कथित देश विरोधी बातें करते हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि यह व्यवहार संदेह पैदा करता है और धार्मिक मंच का गलत इस्तेमाल दिखाता है. इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि खुतबे के दौरान ख़लीफ़ा हज़रत अली के बारे में गलत प्रचार किया जाता है, जिससे समुदायों में नाराज़गी बढ़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे बयान धार्मिक छवि कर रहे हैं खराब

उनका कहना है कि ऐसे बयान समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं और धर्म की छवि पर भी असर डाल रहे हैं. ग्रामीणों ने अपने शिकायत पत्र में प्रशासन से मदरसे की गतिविधियों की विस्तृत जांच कराने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति बिगड़ सकती है।

फिलहाल जिला प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही है. मामले की जांच के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और छानबीन शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है. जांच में क्या सामने आता है, यह आगे स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले ने गांव में नई चर्चाओं और चिंताओं को जन्म दे दिया है.