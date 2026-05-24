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Zee SalaamIndian Muslimबकरीद से पहले इंसानियत की कुर्बानी; बकरों से भरी गाड़ी पलटी, घायल मदद को चीखते रहे और लोगों ने लूट लिए बकरे

बकरीद से पहले इंसानियत की कुर्बानी; बकरों से भरी गाड़ी पलटी, घायल मदद को चीखते रहे और लोगों ने लूट लिए बकरे

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में सड़क हादसे के बाद हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, जब बकरों से लदी पिकअप के पलटते ही लोगों ने घायलों को बचाने की बजाय कुर्बानी के बकरों को लूट लिया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 24, 2026, 06:57 PM IST

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बकरे लूट कर भागते लोग
बकरे लूट कर भागते लोग

Uttar Pradesh News Today: बकरीद से पहले जहां लोग कुर्बानी और इंसानियत की बातें कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इंसानी संवेदनाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए. सड़क हादसे में लोग घायल लोग मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन पिकअप में लदे बकरों को पकड़ने और उठाकर ले जाने में जुट गए. कोई घायल लोगों की चीखें सुनने को तैयार नहीं था, हर तरफ सिर्फ बकरों को पकड़ने की होड़ दिखाई दे रही थी. 

इसक घटना की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लोगों को कुर्बानी के बकरों को लूटकर भागते हुए देखा जा सकता है. यह दर्दनाक हादसा कौशांबी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में टेढ़ी मोड़ के पास हुआ. बकरों से लदा एक पिकअप अचानक बेकाबू होकर पलट गया. हादसे के बाद कई बकरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में बकरे सड़क पर इधर-उधर भागने लगे. देखते ही देखते मौके पर अफरातफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि बकरीद के चलते बकरों को बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान ड्राइवर को नींद आने की वजह से संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई. हादसा होते ही आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए. लेकिन घायल लोगों की मदद करने के बजाय कई लोग सड़क पर भाग रहे बकरों को पकड़ने में लग गए. कुछ लोग बकरों को उठाकर अपने साथ ले जाने लगे. 

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आलम यह था कि लोग मरे हुए बकरों को भी अपने साथ लेकर चलते बने. इस दौरान ड्राइवर और पिकअप में सवार अन्य लोग मदद की गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन भीड़ बकरों को लूटने में जुटी रही. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. पुलिस ने बच गए बकरों को पास के एक बगीचे में बंधवाया. काफी देर तक इलाके में भीड़ और अफरातफरी का माहौल बना रहा.

जांच में सामने आया कि हादसा ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुआ. शनिवार (23 मई) की सुबह में ककोढ़ा गांव के पास गाड़ी चला रहे ड्राइवर को अचानक नींद आ गई. इसके बाद वह बेकाबू होकर मुख्य सड़क से नीचे उतर पलट गई और नीचे खड़े एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया. उसमें बैठे लोग अंदर ही फंस गए.

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इस हादसे में मवेशी कारोबार से जुड़े एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. हादसे का शिकार हुए लोगों में विजय, नईम निवासी जिला फतेहपुर, गुड्डू निवासी झारखंड और अशोक निवासी गिरडीह झारखंड शामिल हैं.

ये सभी लोग फतेहपुर से बकरे लेकर बकरीद पर बिक्री के लिए झारखंड गए थे. वहां बकरों की बिक्री करने के बाद वे दोबारा बकरे खरीदने के लिए फतेहपुर लौट रहे थे. इसी दौरान ककोढ़ा गांव के पास यह हादसा हो गया. टक्कर के बाद पिकअप में सवार लोग बुरी तरह फंस गए थे. सूचना मिलने पर कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला. सभी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया. वहां इलाज के दौरान 30 साल के अशोक ने दम तोड़ दिया.

अशोक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं बाकी घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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