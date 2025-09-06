Kaushambi: 'सद्दाम को मारी गोली और अब मेरे देवर को...' ग्राम प्रधान ने खोली पुलिस के एनकाउंटर की पोल?

Kaushambi Police Fake Encounter: प्रदेश के कौशांबी जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. सराय अकिल थाना क्षेत्र में हुई पिटाई कांड पर नया वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पीड़ित परिवार ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ और लापता करने के गंभीर आरोप लगाए. पीड़ित परिवार की बहू ग्राम प्रधान इशीदा ने देवर अलीशान की जान पर खतरे की आशंका जताई.
Kaushambi News Today: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से पुलिस का एक और खौफनाक चेहरा सामने आया है. जिले के सराय अकिल थाना क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे पर हुई पिटाई की घटना अब और उलझ गई है. इस विवाद से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
इस मामले में पीड़ित मोईन अहमद और उनकी प्रधान बहू इशीदा ने कौशांबी पुलिस फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाए हैं. इशीदा ने बताया कि पुलिस उनके देवर अली शानऔर सद्दाम को उठाकर ले गई थी. उन्होंने बताया कि इनमें से सद्दाम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करना दिखाया है, जबकि दूसरे अली शानअभी तक कोई सुराग नहीं लगा है.
इशीदा और उनके परिजनों ने आशंका जताई है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है. ग्राम प्रधान इशीदा ने बताया कि उनके ससुर एक दिन सराय अकिल सामान लेने गए थे. इसी दौरान मेरे ससुर से सराय अकिल में दो तीन लोगों से बहस और गाली गलौज हुई थी, यह तीनों लोग नशे की हालत में थे. इन तीनों ने मेरे ससुर की बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे उनको गंभीर चोट आई है. उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी जब उनके बेटों में सद्दाम, जो मेरे पति हैं और देवर अली शानको हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए.
ग्राम प्रधान इशीदा के मुताबिक, जब मेरे पति सद्दाम और देवर अली शानमौके पर पहुंचे और आरोपियों से पिता पर हमले की वजह पूछी तो वह मारपीट करने पर आमाद हो गए. उन्होंने मेरे सद्दाम और अली शानके साथ भी मारपीट की, बाद में दोनों पुलिस पकड़ कर ले गई. इशीदा के ने दावा किया कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मेरे पति के पैर में गोली मार दिया, जबकि वह कोई अपराधी नहीं थे.
पीड़ित शख्स मोईन अहमद की बहू इशीदा ने देवर अली शान के साथ अनहोनी का आशंका जताई. उन्होंने कहा कि मेरे देवर अली शान का भी पुलिस एंकाउंटर कर सकती है. इशीदा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इशीदा से गुहार लगाते हुए कहा कि अगर मेरे देवर के साथ कुछ भी अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी.
एक और वायरल वीडियो में खुद पीड़ित मोईन अहमद ने बताया कि वह त्यौहार का सामान लेने निकले थे, तभी शराब के नशे में दो युवकों ने उनकी पिटाई कर दी. जब यह खबर उनके बेटों तक पहुंची तो वे मौके पर आए और आरोपियों की पिटाई कर दी. उनका आरोप है कि उसी घटना का वीडियो साजिशन वायरल कर दिया गया है. इस वीडियो में देखे जा सकता है कि बुजुर्ग मोईन खून से लतपत नजर आ रहे हैं. इस मामले में अब लोगों की निगाहें पुलिस पर टिकी हैं.
