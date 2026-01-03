Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3062732
Zee SalaamIndian Muslimयौम-ए-विलादत पर गंगा-जमुनी तहजीब का खूबसूरत नजारा, हर तरफ जश्न ही जश्न

यौम-ए-विलादत पर गंगा-जमुनी तहजीब का खूबसूरत नजारा, हर तरफ जश्न ही जश्न

Kaushambi News: कौशांबी के मंझनपुर स्थित कर्बला में 13 रजब पर हजरत मौला अली के यौम-ए-विलादत के मौके पर नजर-ओ-नियाज, कसीदा ख़्वानी और आतिशबाजी के साथ अकीदत भरा आयोजन हुआ. शिया-सुन्नी एकता की मिसाल देखने को मिली.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:02 PM IST

Trending Photos

यौम-ए-विलादत पर गंगा-जमुनी तहजीब का खूबसूरत नजारा, हर तरफ जश्न ही जश्न

UP News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मुख्यालय मंझनपुर स्थित कर्बला में 13 रजब, हजरत मौला अली के यौम-ए-विलादत के मुबारक मौके पर अकीदतमंदों ने पूरी अकीदत और एहतराम के साथ नजर-ओ-नियाज का आयोजन किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत कर खुशी और श्रद्धा का इजहार किया. कर्बला और आसपास का इलाका धार्मिक उल्लास और आपसी भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया.

यह कार्यक्रम शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना कौसर अब्बास रिजवी की देखरेख में आयोजित किया गया था. एक खास नजर-ओ-नियाज का इंतजाम किया गया था, जहां भक्तों ने एक-दूसरे के साथ मीठी खीर बांटी और मौला अली के जन्मदिन के मौके पर एक-दूसरे को मुबारकबाद दी. लोगों ने मौला अली के चरित्र, न्याय और इंसानियत के उनके संदेश को याद किया और उनके रास्ते पर चलने का वादा किया.

कर्बला के मुख्य द्वार पर इमरान हैदर ने नजर-ओ-नियाज का इंतजाम किया था, जबकि दूसरे द्वार पर शाहिद खान ने भक्तों के लिए एक और नजर-ओ-नियाज का आयोजन किया था. सुबह से ही सभी तबके के लोग नजर-ओ-नियाज में हिस्सा लेते दिखे, जिससे शांति और प्यार का संदेश फैला. इसके अलावा सुन्नी जामा मस्जिद के पास भी एक नजर-ओ-नियाज का आयोजन किया गया था. भक्तों ने मोहम्मद हाशिम और जाबिर की दुकानों के पास भी नजर-ओ-नियाज का इंतजाम किया, जहां लोगों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया. इन कार्यक्रमों ने शिया-सुन्नी एकता और गंगा-जमुनी संस्कृति का एक खूबसूरत उदाहरण पेश किया. शिया जामा मस्जिद में कसीदा ख्वानी का एक खास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. कवियों ने मौला अली की तारीफ में दिल को छू लेने वाली कविताएं पढ़ीं, जिससे एक गहरा आध्यात्मिक माहौल बन गया. कसीदा ख्वानी के बाद भक्तों ने आतिशबाजी करके अपनी खुशी जाहिर की.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

kaushambi newsUP NewsYoum e Wiladat Maula Ali

Trending news

kaushambi news
यौम-ए-विलादत पर गंगा-जमुनी तहजीब का खूबसूरत नजारा, हर तरफ जश्न ही जश्न
Shadab Jakati Controversy
‘10 रुपये वाला बिस्कुट’ से फेमस शादाब जकाती पर जांच, DIG ने दिया ये आदेश
Mob Lynching
BJP शासित राज्यों में बढ़े मॉब लिंचिंग के केस;मरने वालों में जानें मुसलमानों की तादाद
Yemen Southern Factions Talks
यमन की किस्मत रियाद में होगी तय? सऊदी बुलावे ने बढ़ाया बंटवारे का डर
Bangladesh news
बांग्लादेश में खोकन दास पर भीड़ ने किया हमला, तीन दिन बाद अस्पताल में हुई मौत
america
क्या डोनाल्ड ट्रंप की शह पर हो रहा है ईरान में प्रदर्शन, उठ रहे हैं कई सवाल!
Sultan Sikandar Badshah Dargah Urs
मद्रास HC ने सुल्तान सिकंदर बादशाह दरगाह में इन शर्तों के साथ उर्स की दी इजाजत
BBC Directive Order KKR Player Release
BCCI के निर्देष के बाद संगीत सोम ने SRK पर साधा निशाना,BNG खिलाड़ी से जुड़ा है मामला
sikandrabad
Sikandrabad: खुलेआम जिंदा जलाने की धमकी, मुसलमानों को गांव छोड़ने का अल्टीमेटम
BCCI
BCCI का KKR को निर्देष, टीम से हटाएं बांग्लादेशी खिलाड़ी;भारी बवाल के बाद लिया फैसला