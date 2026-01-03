यौम-ए-विलादत पर गंगा-जमुनी तहजीब का खूबसूरत नजारा, हर तरफ जश्न ही जश्न

Kaushambi News: कौशांबी के मंझनपुर स्थित कर्बला में 13 रजब पर हजरत मौला अली के यौम-ए-विलादत के मौके पर नजर-ओ-नियाज, कसीदा ख़्वानी और आतिशबाजी के साथ अकीदत भरा आयोजन हुआ. शिया-सुन्नी एकता की मिसाल देखने को मिली.
UP News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मुख्यालय मंझनपुर स्थित कर्बला में 13 रजब, हजरत मौला अली के यौम-ए-विलादत के मुबारक मौके पर अकीदतमंदों ने पूरी अकीदत और एहतराम के साथ नजर-ओ-नियाज का आयोजन किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत कर खुशी और श्रद्धा का इजहार किया. कर्बला और आसपास का इलाका धार्मिक उल्लास और आपसी भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया.
यह कार्यक्रम शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना कौसर अब्बास रिजवी की देखरेख में आयोजित किया गया था. एक खास नजर-ओ-नियाज का इंतजाम किया गया था, जहां भक्तों ने एक-दूसरे के साथ मीठी खीर बांटी और मौला अली के जन्मदिन के मौके पर एक-दूसरे को मुबारकबाद दी. लोगों ने मौला अली के चरित्र, न्याय और इंसानियत के उनके संदेश को याद किया और उनके रास्ते पर चलने का वादा किया.
कर्बला के मुख्य द्वार पर इमरान हैदर ने नजर-ओ-नियाज का इंतजाम किया था, जबकि दूसरे द्वार पर शाहिद खान ने भक्तों के लिए एक और नजर-ओ-नियाज का आयोजन किया था. सुबह से ही सभी तबके के लोग नजर-ओ-नियाज में हिस्सा लेते दिखे, जिससे शांति और प्यार का संदेश फैला. इसके अलावा सुन्नी जामा मस्जिद के पास भी एक नजर-ओ-नियाज का आयोजन किया गया था. भक्तों ने मोहम्मद हाशिम और जाबिर की दुकानों के पास भी नजर-ओ-नियाज का इंतजाम किया, जहां लोगों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया. इन कार्यक्रमों ने शिया-सुन्नी एकता और गंगा-जमुनी संस्कृति का एक खूबसूरत उदाहरण पेश किया. शिया जामा मस्जिद में कसीदा ख्वानी का एक खास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. कवियों ने मौला अली की तारीफ में दिल को छू लेने वाली कविताएं पढ़ीं, जिससे एक गहरा आध्यात्मिक माहौल बन गया. कसीदा ख्वानी के बाद भक्तों ने आतिशबाजी करके अपनी खुशी जाहिर की.