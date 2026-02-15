रो देगा दिल…10 महीने की शीरीन अब्राहम ने जाते-जाते लिख दी इंसानियत की सबसे खूबसूरत कहानी

Kerala News: दुनिया में इंसानी जिंदगी को सबसे कीमती माना जाता है. अपनी जिंदगी खत्म होने के बाद भी किसी को नई जिंदगी दे जाना इंसानियत की सबसे बड़ी मिसालों में गिना जाता है. केरल से एक ऐसी ही भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 10 महीने की एक बच्ची राज्य की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई. इस घटना ने लोगों को भावुक कर दिया है और बच्ची के माता-पिता के फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, शीरीन अब्राहम नाम की यह बच्ची 5 फरवरी को कोट्टायम में पल्लम के पास हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी. हादसे के बाद उसे इलाज के लिए कोच्चि के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार (13 फरवरी) को डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक, माता-पिता की सहमति से बच्ची के छह अंग दान कर दिए गए, जिसके बाद वह केरल की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन समेत कई प्रमुख हस्तियों ने बच्ची की मौत पर गहरा दुख जताया. उन्होंने बच्ची के माता-पिता के साहसिक और इंसानियत की भलाई के लिए गये फैसले की तारीफ की. लोगों ने भी बच्ची के माता-पिता के इस कदम को रहमदिली और इंसानियत की मिसाल बताते हुए पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक संदेश बताया.

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह अरुण अब्राहम और शीरीन एन जॉन के फैसले से बेहद प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि एक हादसे में अपनी बेटी को खोने के बाद भी छह अंग दान करने का उनका फैसला निस्वार्थ भावना का उदाहरण है, जिसने दूसरों को नई जिंदगी और उम्मीद दी है. उन्होंने ईश्वर से नन्ही शीरीन अब्राहम की आत्मा की शांति की कामना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी कहा कि सड़क दुर्घटना में बच्ची की मौत से हर कोई दुखी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा कि अत्यंत दुख की इस घड़ी में भी माता-पिता ने अंगदान का फैसला किया और ऑर्गन डोनर बनकर बच्ची ने पांच अन्य लोगों को नई जिंदगी दी. उन्होंने इसे करुणा और त्याग का महान उदाहरण बताते हुए कहा कि यह केरल की वास्तविक मानवीय भावना को दर्शाता है.

मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताने के साथ उन समर्पित स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस अधिकारियों और सहयोगी टीमों को भी सलाम किया, जिनके समय पर तालमेल और प्रयासों से यह ट्रांसप्लांट संभव हो पाया. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह भी कहा कि बच्ची की अंतिम संस्कार की रस्में राजकीय सम्मान के साथ पूरी की जाएंगी.

