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Zee SalaamIndian MuslimKerala News: 20 साल बाद सऊदी जेल से घर लौटा अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही रो पड़ा बेटा

Kerala News: 20 साल बाद सऊदी जेल से घर लौटा अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही रो पड़ा बेटा

Abdul Rahim News: अब्दुल रहीम 20 साल बाद सऊदी अरब से अपने घर लौटे. 34 करोड़ रुपये की ब्लड मनी जमा होने के बाद उनकी रिहाई संभव हुई. केरल पहुंचते ही मां से मिलकर वह भावुक हो गए और पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 29, 2026, 10:53 AM IST

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Kerala News: 20 साल बाद सऊदी जेल से घर लौटा अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही रो पड़ा बेटा

Kerala News: सऊदी अरब में करीब 20 साल तक मौत की सजा का सामना करने वाले अब्दुल रहीम आखिरकार अपने वतन लौट आए हैं. केरल के कोझिकोड निवासी अब्दुल रहीम की घर वापसी ने पूरे इलाके को भावुक कर दिया. गुरुवार को जब वह करिपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया. परिवार, दोस्त, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग लंबे इंतजार के बाद रहीम को देखकर बेहद खुश नजर आए.

एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी. कई लोग फूल और बैनर लेकर उनका स्वागत करने पहुंचे थे. व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर ने भी एयरपोर्ट पर रहीम को गले लगाकर स्वागत किया. रहीम ने लोगों की तरफ हाथ उठाकर अभिवादन किया और मीडिया से कहा कि वह उन सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल समय में उनका साथ दिया. 

एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पहुंचे रहीम का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था. घर पहुंचते ही वह अपनी मां से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े. बेटे को करीब दो दशक बाद सामने देखकर मां भी खुद को रोक नहीं सकीं. दोनों की मुलाकात का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रहीम बार-बार अपनी मां का माथा चूमते और उन्हें गले लगाते नजर आए. वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं. रहीम की घर वापसी बकरीद के मौके पर हुई है, जिससे परिवार की खुशी और भी बढ़ गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार बकरीद उनके लिए खास बन गई क्योंकि सालों बाद रहीम अपने घर लौटे हैं. इलाके में जश्न जैसा माहौल देखा गया और लोगों ने इसे “नई जिंदगी की शुरुआत” बताया.

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20 साल पहले गए थे सऊदी
अब्दुल रहीम करीब 20 साल पहले नौकरी की तलाश में सऊदी अरब गए थे. साल 2006 में उन पर एक विशेष रूप से सक्षम सऊदी बच्चे की देखभाल के दौरान उसकी कथित तौर पर गलती से मौत हो जाने का आरोप लगा. इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद साल 2018 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि पीड़ित परिवार ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया था. 

34 करोड़ में हुई रिहाई
रहीम की जान बचाने के लिए “ब्लड मनी” यानी मुआवजा राशि जमा करना जरूरी था. इसके लिए करीब 34 करोड़ रुपये यानी 1.5 करोड़ सऊदी रियाल की जरूरत थी. केरल के लोगों, सामाजिक संगठनों और कई दानदाताओं ने मिलकर यह बड़ी रकम जुटाई. सामूहिक प्रयासों की वजह से रहीम की फांसी टल गई और उनकी रिहाई संभव हो सकी. रिहाई के बाद रहीम ने कहा कि वह उन सभी लोगों के हमेशा आभारी रहेंगे जिन्होंने उन्हें दोबारा अपनी मां से मिलाने में मदद की.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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