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वोट दिलाओ, UAE घुमाओ! केरल में IUML नेता के ऑफर पर मचा बवाल, पुलिस ने दर्ज की FIR

Kerala Police File FIR on IUML Leader: केरल के मलप्पुरम में IUML नेता पर आरोप है कि उन्होंने ज्यादा वोट दिलाने पर बूथ कमेटी को विदेश टूर का ऑफर दिया. IUML नेता के इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया और पूरे मामले में केरल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 29, 2026, 01:41 PM IST

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IUML नेता बावा हाजी (PC-सोशल मीडिया)
IUML नेता बावा हाजी (PC-सोशल मीडिया)

Kerala Assembly Election 2026: केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जद्दोजहद तेज हो गई है. इस चुनावी माहौल में वोटरों को लुभाने के लिए नेताओं के अलग-अलग तरीके सामने आ रहे हैं, लेकिन केरल के मलप्पुरम से आई एक खबर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. यहां एक नेता पर वोट दिलाने के बदले विदेशी यात्रा का लालच देने का आरोप लगा है, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है.

पुलिस के मुताबिक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के राज्य उपाध्यक्ष बावा हाजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बावा हाजी, मलप्पुरम के मंगालम इलाके के रहने वाले हैं. बावा हाजी पर आरोप है कि उन्होंने थवनूर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ कमेटी को ज्यादा वोट दिलाने के बदले 15 दिन की विदेश यात्रा का ऑफर दिया.

IUML नेता ने दिया UAE टूर का ऑफर
मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, 22 मार्च को आयोजित एक सम्मेलन के दौरान बावा हाजी कांग्रेस नेता वी. एस. जॉय के समर्थन में प्रचार कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर ऐलान किया कि जिस यूडीएफ (UDF) बूथ कमेटी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, उसके सदस्यों को 15 दिनों के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) का टूर कराया जाएगा.

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इस मामले को सबसे पहले एलडीएफ (LDF) के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग के सामने उठाया. शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने जांच कराई और पाया कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है. इसके बाद आयोग के निर्देश पर तिरूर पुलिस ने बावा हाजी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने जब्त की रैली फुटेज
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के तहत बावा हाजी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. साथ ही, उस रैली का वीडियो फुटेज भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने यह ऑफर दिया था. थवनूर सीट पर इस बार मुकाबला भी दिलचस्प है. यहां कांग्रेस के वी. एस. जॉय, एलडीएफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के. टी. जलील और बीजेपी के उम्मीदवार रवि थेलथ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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