Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3005748
Zee SalaamIndian Muslim

Kerala: मुस्लिम बच्ची का रेप करने वाले BJP नेता को उम्रकैद, 4 साल बाद मिल इंसाफ

Kerala News:  कन्नूर जिले में थलास्सेरी फास्ट-ट्रैक POCSO कोर्ट ने बीजेपी नेता को एक नाबालिग मुस्लिम लड़की का रेप करने के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 16, 2025, 08:22 AM IST

Trending Photos

Kerala: मुस्लिम बच्ची का रेप करने वाले BJP नेता को उम्रकैद, 4 साल बाद मिल इंसाफ

Kerala News: केरल के कन्नूर जिले में कोर्ट ने बड़ा इंसाफ करते हुए एक बीजेपी नेता को नाबालिग मुस्लिम लड़की का रेप करने के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. थलास्सेरी फास्ट-ट्रैक POCSO कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 2 लाख रुपये जुर्माना देने के लिए भी कहा है.

बीजेपी नेता और शिक्षक के. पद्मराजन को मौत तक आजीवन कारावास

कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी नेता और शिक्षक पद्मराजन को दोषी पाया था. इस मामले ने राज्य में काफी सुर्खियां बटोरी थी. क्योंकि जांच टीम को पांच बार बदला गया था और साथ ही पीड़िता नाबालिग होने के बावजूद POCSO अधिनियम की धाराएं नहीं लगाई गई थीं.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला सन 2020 जनवरी और फरवरी के बीच का है. रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा का स्कूल के शौचालय और फिर एक घर में रेप किया गया था. इस मामले में शिकायत हुई और मामले को जांच के लिए थलास्सेरी डीएसपी को सौंपा गया. शुरुआत में पुलिस ने कहा कि यह शिकायत झूठी है और लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

विरोध में उतरे लोग

जब आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया. जिसके बाद 15 अप्रैल 2020 में बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाए कि जांच टीम ने सही तरह से काम नहीं किया और आरोपी को बचाया गया. इसके बाद केस की जांच को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया. इस फैसले के बाद परिवार ने खुशी का इज़हार किया है और अदालत का शुक्रिया अदा किया है.

कौन था दोषी?

दोषी पद्मराजन, मुंडथोड, कडवाथुर में भाजपा थ्रिप्पनगोट्टूर पंचायत समिति का पूर्व चीफ रह चुका था और  संघ परिवार शिक्षक संगठन नेशनल टीचर्स यूनियन का जिला नेता भी रहा था. इस मामले में दोषी के खिलाफ 40 लोगों ने गवाही दी थी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

KeralaKerala Newsmuslim news

Trending news

gaza
Gaza Flood: फिलिस्तीनियों पर अब कुदरत का कहर, कड़ाके की ठंड के बीच बाढ़ जैसे हालात
Indonesia News
मध्य जावा में मौत का कहर; भारी बारिश और भूस्खलन में 11 की मौत, दर्जनों लापता
Pakistan News
Pak में 27वें संशोधन ने हिला दी न्यायपालिका की नींव, SC-HC के जजों ने सौंपा इस्तीफा
UP News
नरसिंहानंद के जहरीले बयान पर हंगामा! मौलाना शहाबुद्दीन ने लगाई लताड़, जानें क्या कहा
UP News
मुराद पूरी करने से भरा बैंक! NIA के रडार पर संभल जनेटा शरीफ मुतवल्ली की अकूत संपत्ति
UP News
कानपुर पहुंची दिल्ली ब्लास्ट की आंच, GSVM कॉलेज ने इस जगह से हटाया डॉ शाहीन का नाम
UP News
VHP के 'धर्म देखकर डॉक्टर चुनो' की अपील पर ST Hasan का तंज, बोले- 'ये बीमारी हैं'
iran news
हॉर्मुज़ में खतरनाक केमिकल वाला टैंकर ईरान ने दबोचा, देखते रह गए अमेरिकी मोहरे!
Punjab news
पंजाब की सरबजीत ने पाकिस्तान में धर्म बदलकर किया निकाह? पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा
Delhi News
Pakistan में इंटरनेट आजादी 'खत्म', India अब भी सुरक्षित, इस रिपोर्ट ने खोली पोल!