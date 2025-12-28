Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3056233
Zee SalaamIndian Muslim

Kerala: मुस्लिम इलाकों पर बुलडोजर एक्शन से भड़के केरल के CM; 400 परिवार बेघर

Kerala News: केरल के सीएम ने कर्नाटक सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है. सरकार के जरिए मुस्लिम बहुल इलाकों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसकी वजह से 400 परिवार बेघर हो गए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 28, 2025, 12:26 PM IST

Trending Photos

Kerala: मुस्लिम इलाकों पर बुलडोजर एक्शन से भड़के केरल के CM; 400 परिवार बेघर

Kerala News: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कर्नाटक सरकार की कार्रवाई को लेकर कड़ी नाराज़गी जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में अवैध निर्माण के नाम पर मुस्लिम समुदाय की बहुलता वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर तोड़ा जा रहा है.

विजयन ने किया सोशल मीडिया पोस्ट

तिरुवनंतपुरम से शुक्रवार को पिनराई विजयन ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बेंगलुरु के येलहंका इलाके के कोगिलु गांव में स्थित फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में हाल ही में हुई बुलडोज़र कार्रवाई का जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन इलाकों में किए गए तोड़फोड़ अभियान ने उन्हें बेहद व्यथित किया है.

कर्नाटक सरकार का बुलडोज़र जस्टिस

पिनराई विजयन ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि यह कार्रवाई कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुई. उन्होंने इसे बुलडोज़र जस्टिस करार देते हुए कहा कि ऐसी कठोर कार्रवाई ने उन्हें स्तब्ध कर दिया है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रुख पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जो पार्टी खुद को सामाजिक न्याय और समानता की पक्षधर बताती है, वह इस तरह लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल करने की कार्रवाई का समर्थन कैसे कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मकसद

मुख्यमंत्री ने आगे चेतावनी दी कि अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ राजनीतिक मकसद से की जाने वाली कार्रवाइयों का दायरा अब दक्षिण भारत तक फैलता दिख रहा है, जो बेहद चिंताजनक है. उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि लोगों को कड़ाके की ठंड के दौरान बेघर किया गया, जिससे उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.

पिनराई विजयन ने प्रशासन की मूल जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी सरकार का कर्तव्य है कि वह गरीब और कमजोर तबकों की सुरक्षा करे, उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए और डर या बल के जरिए लोगों को उनके घरों से निकालने की किसी भी कोशिश को रोके. उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्ता का इस्तेमाल लोगों को उजाड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा और कल्याण के लिए होना चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 22 दिसंबर को कर्नाटक सरकार ने 200 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया है, जिसकी वजह से 400 परिवार बेघर हो गए हैं. जिन इलाकों में ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, उनमें ज्यादातर मुसलमान रहते थे. यह बड़े पैमाने पर की गई बेदखली की कार्रवाई इसी हफ्ते की शुरुआत में हुई थी, जिसके बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस और केरल की लेफ्ट फ्रंट यूनिट के बीच तीखी बयानबाज़ी शुरू हो गई थी. लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस पर उत्तर भारत के कई राज्यों में देखे जा रहे “बुलडोज़र राज” को सामान्य बनाने का आरोप लगाया था. ये एक्शन बेंगलुरु के कोगिलु गांव की फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में हुआ था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

KeralaKerala CMmuslim news

Trending news

Kerala
Kerala: मुस्लिम इलाकों पर बुलडोजर एक्शन से भड़के केरल के CM; 400 परिवार बेघर
Saudi Arabia
Saudi Arabia ने किया सबसे ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट, आंकड़े कर देंगे हैरान
Sajjad Lone on Hate Crimes
'डर के साये में जीने को मजबूर है मुसलमान', कश्मीरियों पर हमले पर भड़के MP सज्जाद लोन
Chomu
Chomu Violence: इंटरनेट बहाल, पुलिस ने दी वॉर्निंग, जानें इलाके के हालात
raebareli news
Raebareli News: यूपी पुलिस ने क्यों किया नफीस का हाफ एनकाउंटर, जानें पूरा मामला
gaza
भूख, ठंड और मौतें, सीजफायर के बीच क्या हैं गाजा के हालात?
Pakistan on Gaza
गाजा को लेकर लापरवाही? अमेरिका के लिए ‘गैरभरोसेमंद पार्टनर’ बन सकता है पाकिस्तान
Mathura
Mathura: DJ बजा तो निकाह भी नहीं, बहिष्कार भी; मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला
Himanta Biswa Sarma
बांग्लादेश में मिल जाएगा असम, CM Sarma ने जनसंख्या पर किया बड़ा दावा
Tripura
Tripura:मस्जिद को किया आग के हवाले;साइट से मिला बजरंगदल का झंडा और एक धमकी भरा संदेश