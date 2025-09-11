फिलिस्तीनियों के साथ भारत कर रहा गद्दारी, केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2917467
Zee SalaamIndian Muslim

फिलिस्तीनियों के साथ भारत कर रहा गद्दारी, केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल

India Israel Deal: भारत और इजरायल के बीच हाल ही में एक बड़ी डील हुई, इस डील के लिए इजरायल के कट्टर वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच भारत आए थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से साथ बैठक हुई. इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारत सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:30 AM IST

Trending Photos

फिलिस्तीनियों के साथ भारत कर रहा गद्दारी, केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल

India Israel Deal: गज़ा में नरसंहार की वजह से इजरायल के खिलाफ दुनिया के ज्यादातर देशों में आक्रोश है. इजरायली सरकार गज़ा में जंग खत्म करने को लेकर किसी भी देश की बात नहीं मान रही है. इजरायल अमानवीय व्यवहार और अहंकार को देखते हुए दुनिया के कई देशों और संस्थाओं ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है. खास कर इजरायल के दो कट्टर दक्षिणपंथी नेता इतमार बेन-ग्विर और बेज़लेल स्मोट्रिच के खिलाफ कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है. यानी ये दोनों विवादित नेता उन देशों में नहीं जा सकते हैं. 

वहीं, भारत की सरकार नरसंहार के आरोपी इजरायली सरकार के साथ बैठकर व्यापारिक और अन्य तरह की डील कर रही है. दरअसल, हाल ही में इजरायल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच और भरात की वित्त मंत्री ने एक बड़ी डील होने का ऐलान किया. इजरायल के साथ डील करने को लेकर भारत में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इजरायल के साथ डील करने को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही भारत सरकार पर फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात का इल्जाम लगाया है. 

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कट्टरपंथी इजरायली वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच की भारत में मेजबानी करने की निंदा की. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा इजरायली वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच की मेजबानी करने के फैसले की निंदा करते हैं. उन्होंने स्मोट्रिच को फिलिस्तीनियों की जमीन पर क्रूर तरीके से कब्जा करने वाला और विस्तारवादी एजेंडे के मुख्य निर्माता करार दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आगे लिखा कि जब गज़ा में नरसंहार हो रहा है, नेतन्याहू की सरकार के साथ समझौते करना, फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात है. उन्होंने भारत और फिलिस्तीन की एकजुटता ऐतिहासिक तौर पर रही है, इस एकजुटता के साथ भारत की सरकार विश्वासघात कर रही है. 

मुख्यमंत्री पिनाराई ने कहा कि फिलिस्तीन के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता अभी भी अधूरा है, ऐसे में इज़राइल के साथ सैन्य, सुरक्षा और आर्थिक संबंध बनाए रखना निंदनीय है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

israel committed genocide in gazaindia israel dealKerala CM Pinarayi Vijayan against IsraelGaza Newsmuslim newsAbbas Ansari Today News

Trending news

israel committed genocide in gaza
फिलिस्तीनियों के साथ भारत कर रहा गद्दारी, केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल
Israel
Israel का यमन पर जोरदार हमला, 35 की मौत 118 घायल; हूती बोले जरूर जल्द आएगा जवाब
Punjab
Punjab Flood पीड़ितों के लिए जमीयत कर रही है प्लानिंग; रामपुर में बड़ी बैठक
gaza
Gaza: इजराइल की वॉर्निंग के बाद भी गाजा सिटी क्यों नहीं छोड़ना चाहता WHO?
Israel targeted Hamas in Qatar
कतर पर फिर होगी बमों की बारिश? नेतन्याहू ने दी बड़ी धमकी हमास
Charlie Kirk Murder
इस्लाम विरोधी चार्ली किर्क की हत्या से दुख में हैं, ट्रंप और नेतन्याहू
Charlie Kirk Murder
इस्लाम विरोधी चार्ली किर्क की हत्या से दुख में हैं, ट्रंप और नेतन्याहू
India on Qatar Attack
कतर पर इजरायली हमले पर आ गया भारत का पक्ष, PM मोदी ने कतर के अमीर से की बात
MP Geeta Pages Controversy
MP: गीता के पन्नों से किसने की थी पूजन सामग्री की पैकिंग? जाकिर की दुकान पर खुली पोल
Harada News
MP: '2 दिन में इतने लाख', हरदा के मुसलमानों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाए पैसे
;