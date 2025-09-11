फिलिस्तीनियों के साथ भारत कर रहा गद्दारी, केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल

India Israel Deal: भारत और इजरायल के बीच हाल ही में एक बड़ी डील हुई, इस डील के लिए इजरायल के कट्टर वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच भारत आए थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से साथ बैठक हुई. इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारत सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
India Israel Deal: गज़ा में नरसंहार की वजह से इजरायल के खिलाफ दुनिया के ज्यादातर देशों में आक्रोश है. इजरायली सरकार गज़ा में जंग खत्म करने को लेकर किसी भी देश की बात नहीं मान रही है. इजरायल अमानवीय व्यवहार और अहंकार को देखते हुए दुनिया के कई देशों और संस्थाओं ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है. खास कर इजरायल के दो कट्टर दक्षिणपंथी नेता इतमार बेन-ग्विर और बेज़लेल स्मोट्रिच के खिलाफ कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है. यानी ये दोनों विवादित नेता उन देशों में नहीं जा सकते हैं.
वहीं, भारत की सरकार नरसंहार के आरोपी इजरायली सरकार के साथ बैठकर व्यापारिक और अन्य तरह की डील कर रही है. दरअसल, हाल ही में इजरायल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच और भरात की वित्त मंत्री ने एक बड़ी डील होने का ऐलान किया. इजरायल के साथ डील करने को लेकर भारत में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इजरायल के साथ डील करने को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही भारत सरकार पर फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात का इल्जाम लगाया है.
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कट्टरपंथी इजरायली वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच की भारत में मेजबानी करने की निंदा की. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा इजरायली वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच की मेजबानी करने के फैसले की निंदा करते हैं. उन्होंने स्मोट्रिच को फिलिस्तीनियों की जमीन पर क्रूर तरीके से कब्जा करने वाला और विस्तारवादी एजेंडे के मुख्य निर्माता करार दिया.
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आगे लिखा कि जब गज़ा में नरसंहार हो रहा है, नेतन्याहू की सरकार के साथ समझौते करना, फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात है. उन्होंने भारत और फिलिस्तीन की एकजुटता ऐतिहासिक तौर पर रही है, इस एकजुटता के साथ भारत की सरकार विश्वासघात कर रही है.
मुख्यमंत्री पिनाराई ने कहा कि फिलिस्तीन के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता अभी भी अधूरा है, ऐसे में इज़राइल के साथ सैन्य, सुरक्षा और आर्थिक संबंध बनाए रखना निंदनीय है.
Strongly condemn the Union Government’s decision to host Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich, a far-right extremist and a chief architect of Israel’s brutal occupation and expansionist agenda. At a time when a genocide is unfolding in Gaza, entering into agreements with…
— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) September 9, 2025