Kerala Election 2026: केरल में कितने मुसलमान; क्या BJP फतह कर पाएगी वाम का किला?

Kerala Assembly Election 2026: केंद्रीय चुनाव आयोग ने इतवार (15 मार्च) को देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके बाद सियास दलों में मतदाताओं को साधने के लिए रस्साकशी तेज हो गई है. केरल के साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं.

चुनाव आयोग के जरिये जारी अधिसूचना के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा और तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी 23 अप्रैल को ही एक चरण में मतदान होगा. इसके अलावा असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन अगले महीने 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, जबिक राज्यों के नतीजे एक साथ 4 मई को जारी किए जाएंगे.

सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच मुसलमानों को आबादी के मुताबिक उचित प्रतिनिधित्व देने की भी मांग उठ रही है. पाचों राज्यों कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, और उनका वोट बैंक वहां की सियासी तकदीर भी तय करेगा. यही वजह है कि दक्षिणपंथी दलों के साथ सेक्यूलर पार्टियां भी मुसलमानों को साधने में जुटी हैं. आइये, समझते हैं चार चुनावी राज्यों में से एक केरल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और वोट फीसदी कितना और किसके पक्ष में है?

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केरल में कितने हैं मुस्लिम मतदाता?

सबसे पहले बात करतें हैं केरल की. केरल भारत के सबसे ज्यादा साक्षर दर वाले राज्यों में से एक है. वर्तमान में यहां पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) की अगुवाई वाली पिनाराई विजयन की सरकार है. LDF गठबंधन में CPIM, CPI, केरला कांग्रेस (एम), जनता दल (सेक्यूलर), नेशनल कांग्रेस पार्टी और 12 निर्दलीय विधायक शामिल हैं.

सत्तारूढ पार्टी में कुल 11 मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से एक पिनाराई विजय सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं. केरल में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, केरल की आबादी 3.34 करोड़ है, जिसमें से मुस्लिम आबादी 88.7 लाख है यानी 26.56 फीसदी मुस्लिम आबादी है. यानी केरल में लगभग हर चौथा शख्स मुस्लिम है.

केरल में कितने हैं मुस्लिम विधायक?

अब बात करतें हैं केरल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की. वर्तमान में केरल में 2 करोड़ 71 लाख 11 हजार 856 रजिस्टर्ड मतदाता हैं. इनमें से 70 से 75 लाख करीब मुस्लिम मतदाता है, यानी 25 से 27 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं. साल 2021 में 140 सीटों में से 32 सीटों पर मुस्लिम विधायकों ने जीत हासिल की थी.

केरल में मुस्लिम आबादी 26.5 फीसदी के मुकाबले विधानसभा में 23 फीसदी मुस्लिम प्रतिनिधित्व है. मुस्लिम आबादी के मुकाबले विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व थोड़ा कम है, लेकिन भारत के कई राज्यों की तुलना में यह काफी ज्यादा माना जाता है.

केरल में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) से हैं. साल 2021 में केरल के 15 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर विधानसभा में दस्तक दी थी. इसी तरह CPI(M) के 9, कांग्रेस के 3, इंडियन नेशनल लीग का एक, नेशनल सेक्यूलर कांफ्रेंस का एक और तीन निर्दलीय मुस्लिम विधायक हैं. हालांकि, इस बार कई सियासी दल मुस्लिम वोट बैंक और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आश्वासन दे रही हैं.

उम्मीद की जा रही है कि कई मुस्लिम बहुल सीटों पर इस बार भाजपा अपना मुस्लिम उमीदवार उतार सकती है. भाजपा देशभर में आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम कैंडिडेट्स से परहेज करती है, लेकिन पार्टी इस बार केरल और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार सकती है. केरल में नगर निकाय चुनाव में भाजपा ये प्रयोग कर चुकी है, जिसमें उसके मुस्लिम बहुल इलाके में कई मुस्लिम उमीदवारों की जीत हुई है. पार्टी अब इस फ़ॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में आजमाने जा रही है.

केरल पर भाजपा की बहुत पैनी नज़र है. यहाँ का नेतृत्व बदलने के लिए पार्टी कई सालों से मेहनत कर है, लेकिन इस प्रदेश में वाम दलों के प्रभाव, हाई लिटरेसी रेट और मुस्लिम आबादी की वजह से भाजपा सत्ता से दूर रही है. इसलिए पार्टी ने केरल को लेकर देशभर में कई तरह के प्रोपगैंडा पर भी काम कर रही है. 'केरला स्टोरी' और 'केरला स्टोरी- 2' जैसी मूवी भी इसी मुहिम का हिस्सा रही है. पूरे देशभर में ये नैरेटिव सेट किया गया है कि केरल बहुत जल्द एक मुस्लिम स्टेट् में तब्दील होने जा रहा है, और केरला के लोग भारत से ज्यादा सऊदी अरब के प्रति लॉयल रहते हैं. जबकि हकीकत ये है कि राज्य में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 30 फीसदी हिस्सा भी नहीं है, और भारत के अन्य राज्यों की तरह यहाँ के विधानसभा में भी मुसलमानों को आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है.

2026 का केरला विधानसभा चुनाव कई मामलों में क्रन्तिकारी चुनाव होगा. चुनाव परिणामों से कई स्थापित प्रतिमानों के बनने और ध्वस्त होने की संभावना है. देश भर की नज़र इस बार के बंगाल और केरला चुनाव पर लगी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के तथाकथित चाणक्य अमित शाह हिंदी भाषी राज्यों की तरह केरला और बंगाल के मतदाताओं को भाजपा के पाले में लाकर सत्ता बदलने में कामयाब होंगे या यहाँ वो हारे हुए इब्राहिम लोदी साबित होंगे?

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