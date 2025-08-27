मंदिर की परंपरा तोड़ना मुस्लिम मॉडल को पड़ा भारी; उठाना पड़ेगा मंदिर के शुद्धिकरण का खर्च!

Kerala News Today: केरल का मशहूर गुरुवायुर मंदिर इस वक्त एक विवाद की वजह से सुर्खियों में है. इसकी वजह है मलयालम बिग बॉस फेम जैसमीन जाफर, जिन्होंने मंदिर के पवित्र तालाब की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक रील बनाई. जैसमीन जफर ने जैसे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया तो बवाल मच गया. हिंदू संगठन इस पर भड़क गए, मामला तूल पकड़ता देख जैसमीन माफी मांग ली और वीडियो को डीलीट कर दिया.

वहीं, अब वीडियो सामने आने के बाद गुरुवायुर देवस्वम बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत मंदिर के तालाब में पुण्यहम यानी शुद्धिकरण अनुष्ठान किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक यह अनुष्ठान पूरे छह दिनों तक चलेगा, जो कई मायनों में खास होगा. इस दौरान श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन पूजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

जैसमीन से शुद्धिकरण का खर्च वसूलेगा मंदिर

गुरुवायुर मंदिर का तालाब बेहद पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि यहां भगवान कृष्ण का पारंपरिक स्नान अनुष्ठान होता है. मंदिर के नियमों के मुताबिक, इस परिसर में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या अन्य किसी भी तरह की शूटिंग के साथ गैर-हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है. इस मामले में देवास्वम प्रशासकों ने जैसमीन के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि जैसमीन जाफर की हरकतों की वजह से मंदिर की रिवायतों का उल्लंघन हुआ है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

Why are Hindu temples always the victims here? She is Jasmin Jaffar, a social media influencer with 1.5 million subscribers & 807K Instagram followers, and the Bigg Boss Malayalam S6 runner-up. She recently posted a reel on Instagram captioned “Guruvayoor Ambala Nadayil”… pic.twitter.com/tprpj0wO6t — महारथी-മഹാരഥി (@MahaRathii) August 21, 2025

देवास्वम एडमिनिस्ट्रेटर ओ बी अरुणकुमार ने इसे परंपराओं का उल्लंघन बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि मंदिर के तनत्री की सलाह पर मंदिर में पिछले छह दिन से किए गए सभी अनुष्ठानों (कुल 18 पूजाएं और 18 शिवेलियां) को दोबारा किया जा रहा है. इसके चलते कल 26 अगस्त को सुबह 5 बजे से दोपहर तक दर्शन बंद रहा और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगा. प्रशासन ने साफ किया कि शुद्धिकरण की लागत पहले मंदिर वहन करेगा, लेकिन कानूनी तौर पर यह खर्च जैसमीन से वसूला जाएगा.

कौन हैं जैसमीन जाफर?

जैसमीन जाफर एक मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और रियलिटी शो स्टार हैं. वह इस साल बिग बॉस मलयालम सीजन 6 में दूसरी रनर-अप रहीं. शो में उनकी बेबाकी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें पहचान दिलाई. जैसमीन की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही. बिग बॉस हाउस में उनकी नजदीकियां कंटेस्टेंट गेब्रिए जोसेफ से बढ़ीं, जबकि उस समय उनकी सगाई अफजल आमिर से हो चुकी थी. बाद में अफजल ने रिश्ता तोड़ दिया औ धोखा देने का आरोप लगाया. इस विवाद ने भी जैसमीन को काफी चर्चा में रखा.

सोशल मीडिया पर जैसमीन जाफर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उनके 1.8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर उनके 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. वह नियमित रूप से व्लॉग्स और लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट शेयर करती रहती हैं. वहीं, अब गुरुवायुर श्रीकृष्ण मंदिर में विवादित रील बनाने को लेकर सुर्खियों में हैं. जिसमें उन्होंने पवित्र तालाब रुद्रतीर्थम के पानी में पांव डाल दिया था.

