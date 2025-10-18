Advertisement
सेंट रीटा स्कूल ने हिजाब पहनने से रोका, तो HC ने दे दिया बड़ा झटका

Saint Rita School Hijab Controversy: केरल के पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल में आने से रोका, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. इस पर DDE ने स्कूल को एक निर्देश जारी कर कहा कि पीड़ित छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश की इजाजत दी जाए. इस निर्देश के खिलाफ स्कूल ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने DDE के निर्देश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:00 AM IST

Saint Rita School Hijab Controversy: केरल के पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हिजाब पर रोक लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. स्कूल प्रशासन ने एक मुस्लिम छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनने से रोका, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया. सेंट रीटा पब्लिक स्कूल द्वारा की गई इस कार्रवाई के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन (DDE) ने एक निर्देश जारी किया और मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया. इस निर्देश के खिलाफ सेंट रिटा स्कूल केरल हाई कोर्ट पहुंच गई है.

दरअसल, DDE ने सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हुई हिजाब विवाद पर अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से रोक कर उसके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया है. साथ ही DDE ने स्कूल को निर्देश भी दिए. DDE के इस निर्देश के पर अंतरिम रोक लगाने के लिए सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. लेकिन बीते शुक्रवार (17 अक्टूबर) को केरल हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए DDE के निर्देश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. 

स्कूल की तरफ से हाईकोर्ट में पेश वकील ने कहा कि DDE को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह हाई कोर्ट ने  सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के तहत आने वाले स्कूल को आदेश जारी करे. स्कूल के वकील ने यह भी कहा कि DDE को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के तहत आने वाले स्कूल के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है. 

इससे पहले रीटा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने हिजाब वाले मामले पर विवाद बढ़ने पर कहा था कि वह पीड़ित मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल में आने के लिए स्वागत करते हैं. वहीं, दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन हाईकोर्ट में DDE के निर्देश के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी. 

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने इस विवाद पर एक बयान में कहा कि जिस स्कूल में वहां की नन खुद हेड स्कार्फ पहनकर आती हैं, उसी स्कूल में मुस्लिम छात्रा के हिजाब पहनने पर रोक लगाई जा रही है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

