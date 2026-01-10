केरल पुलिस की गलती से बेगुनाह ताजुद्दीन पहुंचे जेल, अब हाईकोर्ट ने पलटा पूरा खेल

Kerala High Court on V.K. Thajudeen illegal Jail: केरल के कन्नूर के रहने वाले वी. के. ताजुद्दीन को 2018 में गलत तरीके से पुलिस ने 54 दिनों तक जेल में रखा. अब केरल हाईकोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में यातना के लिए राज्य सरकार को 14 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.
Kerala News Today: सात साल पहले जिस शख्स को पुलिस ने चोर बताकर सलाखों के पीछे डाल दिया था, आज वही इंसाफ की जीत की मिसाल बन गया है. केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले वी. के. ताजुद्दीन, जिन्हें गलत तरीके से चेन स्नैचिंग के केस में गिरफ्तार कर करीब दो महीने जेल में रखा गया था, उन्हें अब केरल हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया है.
केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह ताजुद्दीन की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत को दौरान जो उन्हें यातनाओं का सामना करना पड़ा, के बदले 14 लाख रुपये का मुआवजा दे. इसमें से एक-एक लाख रुपये उनकी बीवी और तीन बच्चों को देने का आदेश भी शामिल है. यह आदेश 14 अक्टूबर 2025 को जस्टिस पी.एम. मनोज ने दिया था, जिसकी प्रति 8 जनवरी 2026 को सार्वजनिक की गई.
बेटी की शादी में आये और पहुंच गए जेल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित ताजुद्दीन कतर में काम करते थे. अगस्त 2018 में वे अपनी बेटी की शादी के लिए छुट्टी लेकर केरल आए थे. 11 अगस्त 2018 की रात वे अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे कि इसी दौरान कन्नूर के चक्करक्कल थाने की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
पुलिस ने उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें दाढ़ी वाला एक शख्स महिला की सोने की चेन छीनता दिख रहा था. पुलिस ने ताजुद्दीन पर आरोप लगाया कि ताजुद्दीन ही वह शख्स हैं, जो वीडियो में चैन स्नैचिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. ताजुद्दीन और उनके परिवार ने बार-बार अपनी बेगुनाही को लेकर पुलिस प्रशासन से खूब मिन्नतें कीं, इसके बावजूद उन्हें पहले आरोपी के तौर पर केस में फंसा दिया गया.
पुलिस न तो चोरी की चैन बरामद कर सकी और न ही वह सफेद स्कूटर, जिससे आरोपी के भागने का दावा किया गया था. इसके बावजूद ताजुद्दीन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांच के दौरान पुलिस उन्हें सबूत इकट्ठा करने के नाम पर सार्वजनिक सड़कों पर घुमाती रही, जिससे उन्हें भारी मानसिक पीड़ा हुई. ताजुद्दीन को अपमान भी झेलना पड़ा और उन्हें 54 दिन जेल में बिताना पड़ा, जबकि उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया था.
देरी से काम पर लौटने पर कतर में भी हुई जेल
जेल से छूटने के बाद जब ताजुद्दीन कतर लौटे तो वहां भी मुसीबत पीछा नहीं छोड़ी. केरल में जेल में रहने की वजह से वह निश्चित समय सीमा के अंदर काम पर नहीं लौट सके. कतर पहुंचते ही उन्हें वहां गिरफ्तार कर 23 दिन जेल में रखा गया और बाद में भारत डिपोर्ट कर दिया गया. इस पूरी घटना के बाद उनकी नौकरी भी चली गई और उनका कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो गया.
कैसे साबित हुई ताजुद्दीन की बेगुनाही?
ताजुद्दीन की बेगुनाही तब सामने आई, जब सरथ वलसराज नाम के एक आदतन अपराधी को इसी तरह की एक और चेन स्नैचिंग के मामले में पकड़ा गया. जांच में साबित हुआ कि सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला शख्स सरथ ही था, जो सफेद स्कूटर पर वारदात को अंजाम देता था. पुलिस ने ताजुद्दीन के पक्ष में मौजूद अहम सबूतों को पहले नजरअंदाज कर दिया था. जिस दौरान स्नैचिंग की घटना हुई, उस समय पीड़ित ताजुद्दीन अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर में तैयार करवा रहे थे.
बाद में विभागीय जांच में उस समय के सब-इंस्पेक्टर पी. बिजू, असिस्टेंट सबइंस्पेक्टर योगेश और टी. उन्नीकृष्णन को दोषी पाया गया. डिप्टी एसपी की रिपोर्ट में शुरुआती जांच में गंभीर खामियां सामने आईं. ताजुद्दीन के वकील आसफ अली ने बताया कि हाईकोर्ट ने डिप्टी एसपी की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और माना है कि पुलिस ने न सिर्फ ताजुद्दीन को परेशान किया, बल्कि उनकी बीवी और बच्चों का भी अपमानित किया.
केरल हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
बीते साल 14 अक्टूबर 2025 के आदेश में जस्टिस पी.एम. मनोज ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए दिया जा रहा है ताकि पुलिस अधिकारी इस तरह का 'गैर-जिम्मेदाराना आचरण' न करें और यह फैसला दूसरों के लिए नजीर बने. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार तय प्रक्रिया के तहत दोषी पुलिसकर्मियों से यह मुआवजा वसूल कर सकती है. साथ ही ताजुद्दीन और उनका परिवार चाहें तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सिविल कोर्ट में अलग से केस भी कर सकते हैं.
ताजुद्दीन के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि वह पुलिस के जरिये दी गई शारीरिक और मानसिक पीड़ा से उबर नहीं पाए हैं. उन्होंने कहा, "इस केस के बाद मेरा कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो गया. यह मुआवजा उन सब नुकसानों की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि मुझे इंसाफ मिला है. अब मैं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सिविल केस भी करूंगा."
