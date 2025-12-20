Kerala: पहले पूछा, बांग्लादेशी हो, फिर की बेरहमी से पिटाई; अस्पताल पहुंचते ही मौत

Kerala Mob Lynching: छत्तीसगढ़ के एक माइग्रेंट वर्कर को केरल के पलक्कड़ जिले में वलियार के पास लोकल लोगों के एक ग्रुप ने पीट-पीटकर मार डाला. वायरल वीडियो में, हमलावरों ने कथित तौर पर उसे चोर कहा और लिंच करने से पहले उससे पूछा कि क्या तुम बांग्लादेशी हो?

छत्तीसगढ़ का रहने वाला था शख्स

पीड़ित, नारायण, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का रहने वाला था. वह काजीकोड में रह रहा था और उस पर पथलम में हमला किया गया. पुलिस ने कहा कि उस पर एक ग्रुप ने गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे गंभीर हालत में एम्बुलेंस से पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां रात में उसकी मौत हो गई.

इलाकाई लोगों ने क्या कहा?

इलाकाई लोगों का कहना है कि यह शख्स चोरी करने की कोशिश कर रहा था. उसने कई घरों में घुसने की कोशिश की थी. इस दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया. उसे करीब शाम करीब 4:30 बजे हॉस्पिटल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई.

पीड़ित का परिवार बोला

हालांकि, पीड़ित के परिवार ने कहा कि वह बेगुनाह है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और हमलावरों के दावों के उलट, उसके पास कोई चोरी का सामान या चोरी की चीज़ें नहीं मिलीं. पुलिस ने हमले के सिलसिले में 15 लोगों को हिरासत में लिया है और उनकी भूमिका तय करने के लिए उनसे पूछताछ कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी रहने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. इस घटना की तुलना 2018 में पलक्कड़ के अट्टापडी में एक आदिवासी युवक माधव की लिंचिंग से की जा रही है.

ग्रेटर नोएडा से भी ऐसी ही घटना

उधर, ग्रेटर नोएडा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां हिंदू संगठन के लोगों ने नाम पूछकर एक मुस्लिम दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की और आरोप लगाया कि यह शख्स खाने में थूक रहा था. हिंदू संगठन का आरोप था कि नाम पूछने पर इस शख्स ने नाम सही नहीं बताया और क्यूआर स्कैन करने पर ही सही नाम का खुलासा हो पाया.