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Zee SalaamIndian MuslimUAPA में बंद जर्नलिस्ट रेजाज के लिए वालिद ने छोड़ी सरकारी नौकरी, लड़ रहे कानूनी जंग; मां की पथराई आंखें!

UAPA में बंद जर्नलिस्ट रेजाज के लिए वालिद ने छोड़ी सरकारी नौकरी, लड़ रहे कानूनी जंग; मां की पथराई आंखें!

Muslim Journalist in Jail: सोशल वर्कर और फ्रीलांस जर्नलिस्ट रेजाज एम शीबा सिद्दीक पिछले एक साल से UAPA के तहत नागपुर जेल में बंद हैं. परिवार का कहना है कि अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है. बेटे की याद मां अकेलेपन से जूझ रही हैं, जबकि वालिद बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई के लिए नौकरी से छुट्टी लेकर साथ खड़े हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 10, 2026, 03:47 PM IST

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रेजाज एम शीबा सिद्दीक (फाइल फोटो)
रेजाज एम शीबा सिद्दीक (फाइल फोटो)

Mumbai News Today: मुंबई की एक मां की जिंदगी अब कुछ मिनटों की फोन कॉल और वीडियो बातचीत तक सिमट गई है. जिस बेटे की मौजूदगी से घर में रौनक रहता था, वही बेटा पिछले एक साल से जेल में बंद है. वालिद ने अपनी नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली है ताकि बेटे की कानूनी लड़ाई में उसके साथ खड़े रह सकें, लेकिन मां की तन्हाई उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है.

मुंबई के रहने वाले सिद्दीक एम बी ने इस साल अप्रैल में अपनी रिटायरमेंट के बाद वाली नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली. उनका कहना है कि उन्हें महसूस हुआ कि बेटे रेजाज एम शीबा सिद्दीक के लिए हर समय मौजूद रहना जरूरी है. रेजाज एक सोशल वर्कर और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जो पिछले एक साल से गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत जेल में बंद हैं.

इंकलाब ने 60 साल के सिद्दीक के हवाले से बताया कि अगर जमानत और अदालत से जुड़े कामों के लिए भागदौड़ करनी पड़े तो बेटे को मानसिक और शारीरिक सहारे की जरूरत होगी. हालांकि उनकी सबसे बड़ी परेशानी अपनी बीवी शीबा को लेकर है, जो केरल के एर्नाकुलम स्थित अपने घर में अकेलापन महसूस कर रही हैं.

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शीबा बताती हैं कि उनके बड़े बेटे के कुछ साल पहले विदेश चले जाने के बाद रेजाज ही घर की खुशी और चहल-पहल की वजह थे. अब उनकी जिंदगी हफ्ते के दिनों में मिलने वाली 10 मिनट की फोन कॉल और हफ्ते में एक बार होने वाली 20 मिनट की वीडियो बातचीत तक सीमित हो गई है. रेजाज इस समय महाराष्ट्र की नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं.

रेजाज को पिछले साल रमजान की रात नागपुर के एक होटल के कमरे से हिरासत में लिया गया था. अगले दिन उनकी गिरफ्तार कर लिया गया और एक हफ्ते बाद उन पर UAPA की धाराएं लगा दी गईं. आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) की ओर से अदालत में दाखिल पुलिस रिमांड आवेदन में कहा गया कि रेजाज के पास से कथित तौर पर मार्क्सवादी साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ था. 

जांच एजेंसी ATS ने दावा किया कि इनका ताल्लुक प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन से है. हालांकि, अब तक इस मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है. ऐसे में परिवार की परेशानी और इंतजार लगातार बढ़ती जा रही है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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