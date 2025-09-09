केरल में दिखा एकता संगम; मुस्लिम नौजवानों ने ईद-ए-मिलाद रैली में हिन्दू मंदिर को दी सलामी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2915611
Zee SalaamIndian Muslim

केरल में दिखा एकता संगम; मुस्लिम नौजवानों ने ईद-ए-मिलाद रैली में हिन्दू मंदिर को दी सलामी

Kerala Hindu Muslim Unity Video: केरल के कसारगोड में ईद-ए-मिलाद रैली में मुस्लिम नौजवानों ने हिन्दू मंदिर को सलामी दी. यह अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण बता रहे हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:07 PM IST

Trending Photos

मुस्लिम नौजवानों के मंदिर को सैल्यूट करने की वीडियो वायरल (PC- Anishith K)
मुस्लिम नौजवानों के मंदिर को सैल्यूट करने की वीडियो वायरल (PC- Anishith K)

Kerala News Today: केरल के उत्तरी जिले कसारगोड में ईद-ए-मिलादुन्नबी की रैली के दौरान मुस्लिम नौजवानों के जरिये हिन्दू मंदिर को सलामी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच इस तरह की तस्वीर ने एक बार फिर गंगा जमुनी की तहजीब को जिंदा कर दिया. इस वीडियो को हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द और सह-अस्तित्व का जीवंत उदाहरण माना जा रहा है.

वायरल इंस्टाग्राम रील में देखा जा सकता है कि स्वयंसेवक एक खास वर्दी में मार्च कर रहे थे और बीच में कुछ समय रुककर मंदिर की तरफ सलामी दे रहे हैं. ईद-ए-मिलाद रैली का आयोजन कोट्टिकुलम नूरुल हुदा मदरसा, पालाकुन्नु ने किया था. स्वंयसेवकों ने जिस मंदिर के प्रति सम्मान जताते हुए सैल्यूट किया है, वह मंदिर पालाकुन्नु कझाकम भगवती मंदिर है.

बता दें, ईद-ए-मिलादुन्नबी पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर मनाया जाता है. अनिशित नाम के स्थानीय नौजवान ने धार्मिक सद्भाव के इस खूबसूरत पल को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. इस वीडियो को शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया. अब तक इस वीडियो को लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anishith K (@anishith15__)

अनिशित के ने मीडिया को बताया, "जब मैंने वीडियो पोस्ट किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वायरल होगा. मैं अपने पिता की दुकान पर बैठा था, जो मंदिर के ठीक सामने है. इसी दौरान रैली सड़क से गुजर रही थी. इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को मंदिर को सलामी देते देखकर मेरी रूह कांप गई और मुझे बहुत खुशी हुई. इसलिए मैंने यह दृश्य अपने फोन में कैद कर लिया."

सोशल मीडिया पर पोस्ट इस वीडियो के कैप्शन में अनिशित ने लिखा,"यह है केरल. केरल की एकता में विविधता, मुस्लिमों के जरिये नबी (स.अ.) के जन्मदिन पर हिन्दू मंदिर को सलामी दी, जो धर्मों के बीच सम्मान और सद्भाव दिखाता है." रैली के एक आयोजक ने बताया कि पिछले 10 साल से रैली के दौरान मंदिर को सलामी देने की परंपरा निभाई जा रही है. उन्होंने कहा, "इस बार यह वीडियो वायरल हो गया. इस बार कुल 47 प्रतिभागी शामिल थे, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने हमें कॉल और मैसेज भी किया."

सियासत में छपी खबर के मुताबिक, यह सिर्फ इस मंदिर तक सीमित नहीं है. रैली के रास्ते में दूसरे धार्मिक संस्थानों के सामने भी सम्मान जताया जाता है. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसकी सराहना की और इसे केरल में मौजूद धार्मिक सद्भाव और सह-अस्तित्व का उदाहरण बताया.

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर की मुस्लिम वोट वाली बात से मचा हड़कंप; BJP-JDU-RJD, कांग्रेस आमने-सामने!

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Kerala NewsEid e Milad un Nabi 2025muslim news

Trending news

Kerala News
Watch: केरल में मुस्लिम नौजवानों ने ईद-ए-मिलाद रैली में हिन्दू मंदिर को दी सलामी
Who Khalil al Hayya
कौन है हमास का वो लीडर, जिसे मारने के लिए इजरायल ने कतर में की भीषण बमबारी
UP News
मथुरा में पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; भारी विरोध के बाद विनय पंडित गिरफ्तार
kusinagar news
कुशीनगर में 2 मदरसों का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा? बुलडोजर एक्शन के मूड में प्रशासन
Sambhal news
संभल में सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क के आवास पर चला हथौड़ा, खुद कराया ध्वस्तीकरण
Bihar News
प्रशांत किशोर की मुस्लिम वोट वाली बात से मचा हड़कंप; BJP-JDU-RJD, कांग्रेस का पलटवार
Israel Qatar Attack
1-1 कर 6 मुस्लिम देशों पर इजरायल का हमला; बेबसी में हाथ मलता रह गया मुस्लिम ब्रदरहुड
Omar Abdullah on MLA Mehraj Malik
'पत्थरबाजी की कोई...', MLA Mehraj Malik पर PSA लगाने पर भड़के उमर अब्दुल्लाह
israel news
हमास नेताओं के पनाहगाह क़तर में इसराइल ने किया हमला; दोहा में हर तरफ दहशत और धुआं
Zeeshan Siddiqui on Baba Siddiqui Murder Case
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सवाल पूछने पर मुस्कुराते हैं अधिकारी, बेटे का बड़ा दावा
;