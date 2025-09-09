केरल में दिखा एकता संगम; मुस्लिम नौजवानों ने ईद-ए-मिलाद रैली में हिन्दू मंदिर को दी सलामी

Kerala News Today: केरल के उत्तरी जिले कसारगोड में ईद-ए-मिलादुन्नबी की रैली के दौरान मुस्लिम नौजवानों के जरिये हिन्दू मंदिर को सलामी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच इस तरह की तस्वीर ने एक बार फिर गंगा जमुनी की तहजीब को जिंदा कर दिया. इस वीडियो को हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द और सह-अस्तित्व का जीवंत उदाहरण माना जा रहा है.

वायरल इंस्टाग्राम रील में देखा जा सकता है कि स्वयंसेवक एक खास वर्दी में मार्च कर रहे थे और बीच में कुछ समय रुककर मंदिर की तरफ सलामी दे रहे हैं. ईद-ए-मिलाद रैली का आयोजन कोट्टिकुलम नूरुल हुदा मदरसा, पालाकुन्नु ने किया था. स्वंयसेवकों ने जिस मंदिर के प्रति सम्मान जताते हुए सैल्यूट किया है, वह मंदिर पालाकुन्नु कझाकम भगवती मंदिर है.

बता दें, ईद-ए-मिलादुन्नबी पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर मनाया जाता है. अनिशित नाम के स्थानीय नौजवान ने धार्मिक सद्भाव के इस खूबसूरत पल को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. इस वीडियो को शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया. अब तक इस वीडियो को लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अनिशित के ने मीडिया को बताया, "जब मैंने वीडियो पोस्ट किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वायरल होगा. मैं अपने पिता की दुकान पर बैठा था, जो मंदिर के ठीक सामने है. इसी दौरान रैली सड़क से गुजर रही थी. इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को मंदिर को सलामी देते देखकर मेरी रूह कांप गई और मुझे बहुत खुशी हुई. इसलिए मैंने यह दृश्य अपने फोन में कैद कर लिया."

सोशल मीडिया पर पोस्ट इस वीडियो के कैप्शन में अनिशित ने लिखा,"यह है केरल. केरल की एकता में विविधता, मुस्लिमों के जरिये नबी (स.अ.) के जन्मदिन पर हिन्दू मंदिर को सलामी दी, जो धर्मों के बीच सम्मान और सद्भाव दिखाता है." रैली के एक आयोजक ने बताया कि पिछले 10 साल से रैली के दौरान मंदिर को सलामी देने की परंपरा निभाई जा रही है. उन्होंने कहा, "इस बार यह वीडियो वायरल हो गया. इस बार कुल 47 प्रतिभागी शामिल थे, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने हमें कॉल और मैसेज भी किया."

सियासत में छपी खबर के मुताबिक, यह सिर्फ इस मंदिर तक सीमित नहीं है. रैली के रास्ते में दूसरे धार्मिक संस्थानों के सामने भी सम्मान जताया जाता है. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसकी सराहना की और इसे केरल में मौजूद धार्मिक सद्भाव और सह-अस्तित्व का उदाहरण बताया.

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर की मुस्लिम वोट वाली बात से मचा हड़कंप; BJP-JDU-RJD, कांग्रेस आमने-सामने!