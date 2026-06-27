/न रिश्ते काम आए, न अपने; नारायणन का शव लेने से परिवार ने किया इनकार, मुस्लिम महिला ने किया अंतिम संस्कार

Kerala News: केरल के कासरगोड जिले से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां के मुस्लिम महिला पंचायत सदस्य ने कैंसर से मरने वाले एक 64 वर्षीय बुजुर्ग हिंदू व्यक्ति की हिंदू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कराया. मृतक का नाम नारायणन है, जो पिछले एक महीने से कैंसर के आखिरी स्टेज पर थे, आखिर में गुरुवार (25 जून) को उनकी मौत कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई. मौत के बाद बुजुर्ग हिंदू व्यक्ति नारायणन के शव को उनके परिजनों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक मुस्लिम महिला ने मृतक नारायणन का अंतिम संस्कार कराया. इस मानवता के काम के लिए सोशल मीडिया पर उस मुस्लिम महिला की तारीफ हो रही है.