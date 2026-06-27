/न रिश्ते काम आए, न अपने; नारायणन का शव लेने से परिवार ने किया इनकार, मुस्लिम महिला ने किया अंतिम संस्कार

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Kerala News: केरल के कासरगोड जिले से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां के मुस्लिम महिला पंचायत सदस्य ने कैंसर से मरने वाले एक 64 वर्षीय बुजुर्ग हिंदू व्यक्ति की हिंदू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कराया. मृतक का नाम नारायणन है, जो पिछले एक महीने से कैंसर के आखिरी स्टेज पर थे, आखिर में गुरुवार (25 जून) को उनकी मौत कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई. मौत के बाद बुजुर्ग हिंदू व्यक्ति नारायणन के शव को उनके परिजनों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक मुस्लिम महिला ने मृतक नारायणन का अंतिम संस्कार कराया. इस मानवता के काम के लिए सोशल मीडिया पर उस मुस्लिम महिला की तारीफ हो रही है.
जिस मुस्लिम महिला ने यह काम किया है, उनका नाम इरफ़ाना इक़बाल है. इरफ़ाना इक़बाल मंजेश्वर डिवीज़न से कासरगोड ज़िला पंचायत सदस्य और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की नेता हैं. वहीं, मृतक नारायणन एक दिहारी मजदूर थे, नारायण की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया. हैरानी की बात है कि नारायणन पहले BJP और RSS के कार्यकर्ता थे, जिन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हैं. इसके बावजूद इरफाना इकबाल ने मानवता की मिसाल कायम की और नारायणन का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज के साथ अपनी देखरेख में करवाया.
मौत के बाद नारायणन के शव को परिवार ने लेने से किया इनकार
शुक्रवार (26 जून) को एक फ़ेसबुक पोस्ट में इक़बाल ने कहा, "कोई करीबी रिश्तेदार नहीं आया. मैंने एक बेटी के तौर पर नारायणेट्टन का अंतिम संस्कार किया. इंसानियत धर्म और राजनीति से ऊपर है." इरफ़ाना इक़बाल ने मीडिया को बताया कि नारायणन लगभग एक महीने पहले कासरगोड के चिगुरुपडावु में एक दुकान के बरामदे में कमज़ोर और भूखी हालत में मिले थे. उन्होंने कहा कि एक वार्ड सदस्य ने उन्हें इस मामले की जानकारी दी थी. इसके बाद उन्होंने ज़िला कलेक्टर और ज़िला चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया और स्थानीय चैरिटेबल फ़ाउंडेशन के स्वयंसेवकों की मदद से उन्हें शुरुआती इलाज के बाद अस्पताल पहुँचाया.
केंसर के इलाज के लिए नारायणन को अस्पताल में कराया गया था भर्ती
उन्होंने कहा, "हमने शुरू में उन्हें ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम में भेजने की योजना बनाई थी. लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी और उन्हें चौथे स्टेज का कैंसर था. इसलिए हमने उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया." उन्होंने बताया कि नारायणन की मौत के बाद स्थानीय पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को सूचित किया, लेकिन वे शव लेने को तैयार नहीं थे. हालाँकि, उन्होंने इक़बाल को शव लेने और अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी.