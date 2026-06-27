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न रिश्ते काम आए, न अपने; नारायणन का शव लेने से परिवार ने किया इनकार, मुस्लिम महिला ने किया अंतिम संस्कार

Kerala News: केरल के कासरगोड में इंसानियत और भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिली. कैंसर से मृत 64 वर्षीय नारायणन का शव जब परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया, तब पंचायत सदस्य इरफ़ाना इक़बाल ने आगे बढ़कर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कराया. इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:55 PM IST
न रिश्ते काम आए, न अपने; नारायणन का शव लेने से परिवार ने किया इनकार, मुस्लिम महिला ने किया अंतिम संस्कार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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