Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2962335
Zee SalaamIndian Muslim

केरल के स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक से मचा बवाल; शिक्षा मंत्री के निर्देश से खुश हुए मुसलमान

kerala school hijab controversy: केरल में एक प्राइवेट स्कूर में हिजाब पर रोक लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस विवाद के बाद केरल के शिक्षा मंत्री ने स्कूलो को निर्देश दिया है कि वह छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने की इजाजत दें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:12 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

kerala school hijab controversy: केरल के कोची में एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं क्लास की छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया. स्कूल ने हिजाब को ड्रेस कोड के खिलाफ बताया. इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा के परिवार वालों के साथ लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मामले बढ़ने के बाद केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने संज्ञान लिया और स्कूल से छात्रा के धार्मिक अधिकारों से इंकार करने पर रिपोर्ट मांगी थी. 

शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने सेंट रीटा पब्लिक स्कूल को निर्देश दिया कि पीड़ित छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने की इजाजत दी जाए. शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने इस मामले पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर की जांच में स्कूल की तरफ से गंभीर चूक पाई गई.

केरल में शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि हेडस्कार्फ पहनने के आधार पर छात्रा को क्लास से निकालना शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है. केरल में शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल का यह कदम भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को दी गई बुनियादी धार्मिक आजादी के खिलाफ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल जैसे सेक्युलर राज्य में किसी भी स्टूडेंट को ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान को छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

वहीं, केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस के सांसद हिबी ईडन ने कहा कि पीड़ित छात्रा के पिता ने अपनी बेटी को स्कूल के नियमों के मुताबिक स्कूल में पढ़ाई जारी रखने देने की इच्छा जताई थी. पीड़ित छात्रा के पिता से मिलने के बाद सांसद हिबी ईडन ने कहा कि इस मुद्दे पर समाज में सांप्रदायिक बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Kerala Newskerala school hijab controversyminority newsToday News

Trending news

Lalu Yadav
Lalu Yadav ने वादा किया पूरा, शहाबुद्दीन के बेटे को इस सीट से मिला टिकट
Pakistan News
फिर भिड़े अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारी गोलीबारी के बीच लोगों ने छोड़ा घर
pfi ban
Delhi HC में केंद्र को झटका; PFI की याचिका, सरकार को देना होगा जवाब!
Delhi News
नई शिक्षा नीति के खिलाफ 'सीएम श्री स्कूल' ने किया कांड, उर्दू पढ़ने पर लगी रोक
I Love Muhammad
I Love Muhammad: 4505 मुसलमानों पर हुए केस दर्ज, 265 को जेल; हैरान कर देगी ये Report
Israel Hamas War
Hamas ने 8 लोगों को सरेआम उतारा मौत के घाट, लगा था गंभीर इल्जाम
Gaza News
सीजफायर के बाद अमेरिका और इजरायल के बदले सुर, फिर दी हमास को धमकी
Israel Hamas War
नहीं मान रहा है ढीठ Israel; सीजफायर के बावजूद 4 फिलिस्तीनियों को उतारा मौत के घाट
Saharanpur Minor Death
मौत हुई साहिब की लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बना गया शाहनज़र के नाम; जिंदा और मुर्दे की...'
Hamas Hostage Nepal Student
हमास के कब्जे में मारे गए नेपाली स्टूडेंट पर इजरायल ने जताया दुख, जल्द वतन लौटेगा शव