केरल के स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक से मचा बवाल; शिक्षा मंत्री के निर्देश से खुश हुए मुसलमान

kerala school hijab controversy: केरल के कोची में एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं क्लास की छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया. स्कूल ने हिजाब को ड्रेस कोड के खिलाफ बताया. इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा के परिवार वालों के साथ लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मामले बढ़ने के बाद केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने संज्ञान लिया और स्कूल से छात्रा के धार्मिक अधिकारों से इंकार करने पर रिपोर्ट मांगी थी.

शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने सेंट रीटा पब्लिक स्कूल को निर्देश दिया कि पीड़ित छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने की इजाजत दी जाए. शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने इस मामले पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर की जांच में स्कूल की तरफ से गंभीर चूक पाई गई.

केरल में शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि हेडस्कार्फ पहनने के आधार पर छात्रा को क्लास से निकालना शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है. केरल में शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल का यह कदम भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को दी गई बुनियादी धार्मिक आजादी के खिलाफ है.

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल जैसे सेक्युलर राज्य में किसी भी स्टूडेंट को ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान को छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

वहीं, केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस के सांसद हिबी ईडन ने कहा कि पीड़ित छात्रा के पिता ने अपनी बेटी को स्कूल के नियमों के मुताबिक स्कूल में पढ़ाई जारी रखने देने की इच्छा जताई थी. पीड़ित छात्रा के पिता से मिलने के बाद सांसद हिबी ईडन ने कहा कि इस मुद्दे पर समाज में सांप्रदायिक बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है.