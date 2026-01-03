Kerala News: मुस्लिम पत्रकार के सवाल पर भड़के SNDP नेता, रिपोर्टर को बता दिया ‘आतंकी’

Kerala News: केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन (SNDP) योगम के जनरल सेक्रेटरी वेल्लापल्ली थीसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मुस्लिम पत्रकार को "आतंकवादी" कहा. एरनहिपलम इलाके के एक टीवी रिपोर्टर रईस रशीद के लिए थी. इस बयान के बाद देशभर में हंगामा मच गया और पत्रकार संगठनों ने कड़ी निंदा की.

दरअसल, यह घटना एक पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी है, जहां रईस रशीद ने वेल्लापल्ली थीसन से एक सवाल पूछा था जिससे वे गुस्सा हो गए थे. गुस्से में थीसन ने रशीद का माइक छीन लिया था. अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस घटना और उसके बाद हुए विवाद को साफ करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई.

वेल्लापल्ली थीसन ने किया बड़ा दावा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेल्लापल्ली थीसन ने दावा किया कि रईस रशीद मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेता थे और उन्हें जानबूझकर उनके पास भेजा गया था. इसी संदर्भ में उन्होंने रशीद को "आतंकवादी" कहा. जब मौजूद पत्रकारों ने इस आरोप पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या रशीद को चरमपंथी गतिविधियों से जोड़ने का कोई ठोस सबूत है, तो वेल्लापल्ली थीसन ने साफ तौर पर कहा कि वह अपने अनुभव से बोल रहे हैं और आगे सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है.

पत्रकार को दी धमकी

इसके अलावा, वेल्लापल्ली थीसन ने सवाल पूछने वाले पत्रकार पर भी गुस्सा निकाला और उसे "दिखावा न करने" या "खेल न खेलने" के लिए कहा. माइक की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने धमकी भरे अंदाज में पूछा कि क्या उन्हें इसे फेंक देना चाहिए. उन्होंने पत्रकारों को "शास्त्रों के अनुसार विनम्रता से बोलने" की सलाह दी और कहा कि वहां किसी को भी "अपनी हिम्मत दिखाने" की ज़रूरत नहीं है. इस बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर रिपोर्टर के माइक पर मारा.

इस बयान के बाद सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल

इस बयान के बाद विपक्ष ने भी सरकार को निशाना बनाया. केरल के विपक्ष के नेता रवि डी. थीसन ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर राज्य में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. इस बीच, कांग्रेस नेता सिद्दीकी ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि केरल जैसे राज्य में किसी पत्रकार को सिर्फ़ उसके नाम और पहचान के आधार पर आतंकवादी कहा जा सकता है.