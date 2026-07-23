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Kerala News: सऊदी से लौटते ही PFI का सबसे बड़ा नेता गिरफ्तार, NIA का बड़ा एक्शन

Kerala Sreenivasan Murder Case: केरल में श्रीनिवासन मर्डर केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली है. एजेंसी ने सऊदी अरब से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचने पर PFI के एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 23, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:59 PM IST
Kerala News: सऊदी से लौटते ही PFI का सबसे बड़ा नेता गिरफ्तार, NIA का बड़ा एक्शन

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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