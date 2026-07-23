/Kerala News: सऊदी से लौटते ही PFI का सबसे बड़ा नेता गिरफ्तार, NIA का बड़ा एक्शन

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Kerala Sreenivasan Murder Case: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने गुरुवार सुबह केरल के श्रीनिवासन मर्डर केस में PFI के एक और मुख्य भगोड़े को गिरफ़्तार किया. उसे सऊदी अरब के रियाद से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचने के तुरंत बाद पकड़ा गया. PFI के पलक्कड़ ज़िला अध्यक्ष मुहम्मद अली KP को रियाद से IGI एयरपोर्ट पहुंचने के फौरन बाद हिरासत में ले लिया गया. वह पिछले चार साल से वहीं छिपा हुआ था. NIA ने उसकी गिरफ़्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 3 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था और उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस भी जारी किया गया था.
NIA ने कहा कि इस गिरफ़्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ़्तार किए गए कुल आरोपियों की संख्या 67 हो गई है. इस मामले (RC-02/2022/NIA/KOC) में अब तक चार्जशीट किए गए 65 आरोपियों में से मुहम्मद अली पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप हैं. NIA ने बताया कि केरल के पलक्कड़ ज़िले का रहने वाला यह वांछित आरोपी हत्या की साज़िश में शामिल मुख्य लोगों में से एक था और उसने 16 अप्रैल 2022 को श्रीनिवासन की बेरहमी से हत्या करने वाले हमलावरों को पनाह भी दी थी.
NIA ने एक बयान में कहा, "श्रीनिवासन की हत्या प्रतिबंधित संगठन PFI के कार्यकर्ताओं ने की थी। यह हत्या संगठन की उस साज़िश का हिस्सा थी जिसके तहत 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के बुरे एजेंडे के साथ आतंक फैलाया जाना था." NIA ने सितंबर 2022 में यह मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान एजेंसी को पता चला कि इस मामले में शामिल आरोपियों ने हिंसक चरमपंथ और जिहाद के ज़रिए देश में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की साज़िश रची थी.
एजेंसी ने कहा, "जांच से यह भी पता चला है कि PFI इस मकसद के लिए बनाए गए अलग-अलग विंग और यूनिट के ज़रिए काम कर रही थी. वह अपने PE विंग के ज़रिए फिजिकल एजुकेशन और योग ट्रेनिंग की आड़ में चुने हुए कैडरों को हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए अपने ऑफिस, कैंपस, सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रही थी. रिपोर्टर्स विंग का काम संभावित टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था, जबकि असल आतंकी घटनाओं को सर्विस टीमें अंजाम देती थीं."