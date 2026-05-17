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केरल कैबिनेट में IUML का दबदबा; 5 मुस्लिम MLAs बनेंगे मंत्री, देखें पूरी लिस्ट?

IUML Ministers Lists in Kerala Govt: केरल में UDF गठबंधन की सत्ता में वापसी के बाद सरकार गठन लगभग तय हो गया है. UDF की तरफ से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को नई कैबिनेट में 5 मंत्री पद मिले हैं. इस बार पार्टी ने अनुभवी और नए नेताओं को शामिल करते हुए मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी. आइये जानते किन-किन विधायकों को मंत्री पद मिला है?

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 17, 2026, 11:11 PM IST

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केरला IUML प्रमुख सैयद सादिक अली शिहाब थंगल (फाइल फोटो)
केरला IUML प्रमुख सैयद सादिक अली शिहाब थंगल (फाइल फोटो)

Kerala Muslim Ministers Name: केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) गठबंधन की बंपर जीत के बाद अब सत्ता समीकरण की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है. जहां गठबंधन के भीतर मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अहम सहमति बन गई है. इसी बीच UDF के घटक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद केरल में अल्पसंख्यक समुदाय से बनने वाले मंत्रियों के नामों को लेकर अकटकलों का बाजार गर्म हो गया है. 

तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्य अध्यक्ष सैयद सादिक अली शिहाब थंगल ने कहा कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने पार्टी को नई सरकार में पांच मंत्री पद देने पर सहमति जताई है. उन्होंने बताया कि यह फैसला गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जो मुख्यमंत्री पद के नामित वी डी सतीसन के साथ हुई बैठक में तय हुआ है.

केरला IUML प्रमुख सैयद सादिक अली ने कहा कि गठबंधन में कैबिनेट मंत्रियों के पदों का बंटवारा लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है. साथ ही मंत्रियों के लिस्ट को लेकर भी चर्चा पूरी हो चुकी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शाम तक मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी जाएगी और उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा.

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सैयद सादिक अली ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमारे पास 22 विधायक हैं. UDF ने हमें पांच मंत्री पद देने पर रजामंद हो गई है." इसके साथ ही उन्होंने इशारों में बताया कि नई सरकार में उनकी पार्टी की भागीदारी अब लगभग तय हो चुकी है

यह भी पढ़ें: बदरुद्दीन अजमल की शपथ पर अटका मामला, विधानसभा अध्यक्ष से लगाई गुहार; जानें वजह?

अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में सैयद सादिक अली ने लिखा, "केरल में करीब एक दशक बाद UDF की सत्ता में वापसी के साथ ही नई सरकार के मंत्रियों के नामों की ऐलान कर दिया गया है. इस बार मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए चेहरों को भी समान रूप से जगह दी गई है.

उन्होंने आगे लिखा, "मुस्लिम लीग कोटे से मिले पांच मंत्री पदों में भी पार्टी ने अनुभवी और युवा नेताओं का संतुलन बनाने की कोशिश की है. IUML ने पी के कुन्हालिकुट्टी, पी के बशीर, के एम शाजी, एन शमसुद्दीन और वी ई अब्दुल गफूर को मंत्री बनाने का फैसला किया है." IUML केरला प्रमुख ने बताया कि करीब ढाई साल बाद पारक्कल अब्दुल्ला भी मंत्री पद की शपथ लेंगे. 

IUML के राज्य महासचिव पी एम ए सलाम ने भी सरकार गठन को लेकर अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं फाइनल स्टेज में हैं. उन्होंने कहा कि नामित मुख्यमंत्री आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मंत्रियों की लिस्ट की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. सलाम ने यह भी कहा कि सभी घटक दलों के मंत्रियों के नाम शाम तक सार्वजनिक कर दिए जाएंगे.

उधर नामित मुख्यमंत्री वी डी सतीसन ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात कर प्रस्तावित मंत्रिमंडल की लिस्ट सौंप दी है. इस मंत्रिमंडल में तीन महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया है. तिरुवनंतपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सतीसन ने बताया कि उनके साथ 20 मंत्री शपथ लेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि रमेश चेनिथला, केपीसीसी अध्यक्ष सन्नी जोसेफ और के मुरलीधरन जैसे सीनियर नेता मंत्रिमंडल में शामिल होंगे.

इसके अलावा विधानसभा पदों को लेकर भी घोषणा की गई है, जिसमें थिरुवंचूर राधाकृष्णन को विधानसभा अध्यक्ष, शैनिमोल उस्मान को उपाध्यक्ष और पी जे जोसेफ को मुख्य सचेतक बनाए जाने की बात कही गई है. नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार (18 मई) को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां पूरी नई कैबिनेट शपथ लेगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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