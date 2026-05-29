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केरल में "वंदे मातरम्" पर टकराव, पूरा गीत न बजाने पर राज्यपाल नाराज; UDF ने दी सफाई!

Vande Mataram Row: केरल विधानसभा के पहले सेशल में "वंदे मातरम्" को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. सरकार ने पूरा गीत बजाने की जगह सिर्फ दो अंतरे पेश किए, जिस पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई. इस विवाद को लेकर केरल की यूडीएफ सरकार का बड़ा बयान सामने आया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 29, 2026, 09:24 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Kerala Vande Mataram Row: "वंदे मातरम्" को लेकर देश में पहले भी कई बार बहस छिड़ चुकी है. भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट सीमा रेखा तय करने के बावजूद अब एक बार फिर यह मुद्दा सियासी विवाद की वजह बन गया है. इस बार मामला केरल विधानसभा से जुड़ा है, जहां नई चुनी गई विधानसभा के पहले ही सत्र में "वंदे मातरम्" को लेकर सियासी टकराव सामने आ गया. तमिलनाडु की तरह अब केरल में भी राष्ट्र गीत को लेकर सरकार और राज्यपाल आमने-सामने दिखाई दिए.

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के विधानसभा संबोधन से पहले "वंदे मातरम्" का पूरा संस्करण न बजाने का फैसला किया. पूरे राष्ट्र गीत की जगह सिर्फ शुरुआती दो अंतरे ही पेश किए गए. इस पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई और इसे पहले से तय परंपरा के खिलाफ बताया.

विधानसभा में राज्यपाल के नीतिगत अभिभाषण से पहले और बाद में एक बैंड दल ने "वंदे मातरम्" के शुरुआती अंतरे बजाए. बाद में लोक भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि जब भी राज्यपाल सदन में मौजूद हों, तब "वंदे मातरम्" पूरा गाया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में गीत सिर्फ बजाया गया, गाया नहीं गया.

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उधर, इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने सरकार का पक्ष रखा. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसका यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस एक तय राजनीतिक विचारधारा के तहत काम करता है और इस मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का जो रुख है, वही गठबंधन का भी रुख है.

यह भी पढ़ें: बकरीद के अगले दिन अब्दुल्ला आजम को राहत, अदालत ने इस केस में रद्द की सात साल की सजा

मुख्यमंत्री सतीशन ने साफ कहा कि "वंदे मातरम्" को पूरा गाना या बजाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में संसद ने कोई कानून पारित नहीं किया है. उन्होंने कहा कि संसद की ओर से सिर्फ कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, कोई बाध्यकारी कानून नहीं बनाया गया.

संविधान और सुप्रीम कोर्ट का "वंदे मातरम्" पर आदेश
भारत में "वंदे मातरम्" को राष्ट्रीय गीत दर्जा हासिल है. इसकी संवैधानिक नींव 24 जनवरी 1950 को पड़ी थी, जब संविधान लागू होने से ठीक पहले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि "जन गण मन" राष्ट्रगान होगा और "वंदे मातरम्", जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, उसे भी समान सम्मान दिया जाएगा.

हालांकि यह घोषणा संविधान के किसी अनुच्छेद का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन संविधान सभा की आधिकारिक कार्यवाही में इसे दर्ज किया गया. इसी आधार पर "वंदे मातरम्" को राष्ट्रीय गीत का सम्मान मिला. संविधान में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसमें हर नागरिक के लिए "वंदे मातरम्" गाना जरूरी बताया गया हो. 

संविधान का आर्टिकल 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है. इसका अर्थ यह है कि किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा आर्टिकल 25 मजहबी आजादी का अधिकार देता है. अगर किसी शख्स की धार्मिक मान्यता किसी गीत को गाने की इजाजत नहीं देती, तो उसे जबरन बाध्य नहीं किया जा सकता, बशर्ते वह राष्ट्रीय सम्मान का अपमान न करे.

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. साल 1986 में "बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य" मामले में अदालत ने कहा था कि किसी नागरिक को राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. अदालत ने साफ किया कि अगर कोई शख्स सम्मानपूर्वक खड़ा रहता है और अपमान नहीं करता, तो सिर्फ गीत न गाना अपराध नहीं माना जाएगा.

इस फैसले को बाद में "वंदे मातरम्" से जुड़े मामलों में भी कानूनी आधार माना गया. अदालत ने यह भी कहा था कि देशभक्ति दिखाने का सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता. केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर यह जरूर कहा गया है कि "वंदे मातरम्" राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है और इसे आदर के साथ पेश किया जाना चाहिए. आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसके पहले दो अंतरे ही गाए या बजाए जाते हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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