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केरलम में IUML का तूफान! 27 में से 23 सीटों पर बढ़त, UDF की बल्ले-बल्ले

Leading Muslim Candidates in Keralam: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना जारी है. ताजा अपडेट मिलने तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शानदार बढ़त बनाए और उसके अपने घटक दलों के साथ सरकार बनाने की कयासआराई तेज हो गई है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 04, 2026, 12:42 PM IST

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IUML प्रमुख पीसैयद सादिक अली (फोटो)
IUML प्रमुख पीसैयद सादिक अली (फोटो)

Keralam Assembly Election Result 2026: केरलम में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. जैसे-जैसे वोटों की गिनती हो रही है, यहां की सियासी तस्वीर दिलचस्प होती जा रही है. मतगणना के शुरुआती रुझानों ने कई बड़े संकेत दिए हैं. सोमवार (4 मई) को सुबह 11 बजे तक के रुझानों में कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने कई  सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं. IUML की यह बढ़त कई मायनों में खास है, और उसने एक सियासी दल के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. 
 
राज्य की 140 सदस्यीय विधानसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. शुरुआती रुझानों में 23 सीटों पर आगे चल रही है. माना जा रहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं. इसका फायदा UDF को चुनावी नतीजों में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है. 

IUML के सीनियर नेता जीत के करीब
ताजा अपडेट मिलने तक IUML के सीनियर नेता पी. के. कुन्हालीकुट्टी, मलप्पुरम विधानसभा सीट से 25 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं. इस सीट पर उनका मुकाबला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सादिक नदुथोडी, भारतीय जनता पार्टी की अश्वती गुप्तकुमार और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों से है.

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा का अहम हिस्सा है और लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है. यह दल राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है. पार्टी के राज्य महासचिव पी. एम. ए. सलाम ने पहले ही स्पष्ट किया था कि केरलम में उनका मुख्य मुकाबला वाम मोर्चे से है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लड़ाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से है.

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केरलम में इन सीटों पर IUML बनाए हुए है बढ़त
IUML के 23 उम्मीदवार कई अहम सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, खासकर मालाबार इलाके में उसका दबदबा दिख रहा है. मंजेश्वर, कासरगोड, कोझिकोड साउथ और कुन्नमंगलम जैसी सीटों पर IUML उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. इसी तरह से कोझिकोड साउथ से एडवोकेट फजल बाबू और कुन्नमंगलम से एम.ए. रजाक मास्टर बढ़त बनाए हुए हैं. 

इसके अलावा कोडुवल्ली, थिरुवंबाडी और कोंडोट्टी सीटों पर भी पार्टी को बढ़त मिली हुई है. मलप्पुरम जिले में IUML का प्रदर्शन सबसे मजबूत दिख रहा है. मलप्पुरम, मंजेरी, पेरिन्थलमन्ना, मंकड़ा और वेंगारा जैसी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार अच्छी पोजिशन में हैं. वल्लिकुन्नु, तिरुरंगाड़ी, तनूर और तिरुर में भी IUML आगे चल रही है.

जनता में IUML का बढ़ता जनाधार
IUML आमतौर पर सीमित सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन उसकी जीत का अनुपात काफी अच्छा रहता है. साल 2021 के चुनाव में पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थीं. उसे पूरे प्रदेश में कुल 8.27 फीसदी वोट मिला था. इसके उलट IUML जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारा, वहां उसको 451.9 फीसदी वोट मिले. इस बार पार्टी ने 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. IUML ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा वह केरलम के सेंटर और नॉर्थ हिस्से में है. इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और पार्टी की पकड़ इन जगहों पर बहुत मजबूत है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, IUML ने अपनी छवि को बेहतर और आदर्शवादी बनाने के लिए दो महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल किया है. दलित समुदाय से आने वाली जयंती राजन और तमिलनाडु की पार्षद फातिमा मुजफ्फर को यह जिम्मेदारी दी गई है. केरलम की सियासत में महिलाओं की कम भागीदारी को लेकर उठती आलोचनाओं के बीच इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

केरलम में IUML का सियासी सफर
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, केरलम की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 26.56 फीसदी है. राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है. केरलम में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं. IUML ने पहली बार 1996 में महिला उम्मीदवार खमरुन्निसा अनवर को कोझिकोड सेकेंड सीट से उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. वहीं 2021 में नूरबीना रशीद को कोझिकोड साउथ से उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्हें वाम मोर्चा के अहमद देवरकोविल से 12 हजार से ज्यादा वोटों से हार मिली थी.

पिछले कुछ चुनाव पर नजर डाले तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. उसने बीते कुछ सालों में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि सभी धर्म और जाति के मतदाताओं में भी अमिट छाप छोड़ी. साल 2016 में IUML ने 18 सीटें जीत का परचम लहराया था और उसे कुल वोटों का 7.4 फीसदी हिस्सा मिला था, जो कांग्रेस की 21 सीटों के मुकाबले अहम है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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