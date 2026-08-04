'जहां मदरसा, वहां पनपता है आतंकवाद', केशव मौर्य के बयान से UP की सियासत में भूचाल

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UP Madrasa Controversy: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन राज्य में अभी से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विवादास्पद बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मदरसा जहां भी होता है, वहां आतंकवाद पनपता है. उपमुख्यमंत्री के इस बयान के बवाल मच गया है. विपक्ष के नेता केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर है और इस बयान की निंदा कर रहे हैं.
दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार मदरसा एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "चाहे मदरसा बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत का हो, मदरसे परोक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं." जराए के मुताबिक, राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में मदरसों में अभी चल रहे डिग्री कोर्स को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया जा सकता है. इस प्रस्ताव में भविष्य में मदरसों में शिक्षा को 12वीं कक्षा के स्तर तक ही सीमित रखने की योजना है. हालांकि, सरकार की तरफ से अंतिम आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार है. अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो यह राज्य की मदरसा एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होगा.
विधानसभा में बयान पर हो सकता है बवाल
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सेशन 4 अगस्त से 6 अगस्त तक चल रहा है. मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए उम्मीद है कि विपक्ष सदन में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा सकता है. खासकर सरकार से मदरसा शिक्षा में प्रस्तावित बदलावों और उपमुख्यमंत्री के बयान पर जवाब मांगा जा सकता है. अगर विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है, तो विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है.
बढ़ जाएगा राजनीतिक दबाव
हालांकि, इस खबर को लिखे जाने तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों की तरफ से इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी. फिर भी राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से नहीं छोड़ेगा. आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है.