'जहां मदरसा, वहां पनपता है आतंकवाद', केशव मौर्य के बयान से UP की सियासत में भूचाल

दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार मदरसा एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "चाहे मदरसा बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत का हो, मदरसे परोक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं." जराए के मुताबिक, राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में मदरसों में अभी चल रहे डिग्री कोर्स को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया जा सकता है. इस प्रस्ताव में भविष्य में मदरसों में शिक्षा को 12वीं कक्षा के स्तर तक ही सीमित रखने की योजना है. हालांकि, सरकार की तरफ से अंतिम आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार है. अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो यह राज्य की मदरसा एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होगा.