KGMU प्रशासन की नोटिस पर चलेगा बुलडोजर, 6 मजारों पर कार्रवाई की आहट

Uttar Pradesh KGMU Mazar News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 'किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी' (KGMU) में कई मजार हैं, जिसे हटाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिजात मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था. वहीं, KGMU प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में मौजूद कथित 6 अवैध मजारों के खिलाफ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में 15 दिनों की समय सीमा तय की गई थी, नोटिस के मुताबिक अगर 15 दिनों के अंदर मजार कमेटी के सदस्य मजारों की वैधता के पक्ष में दस्तावेज पेश नहीं करेंगे, तो चिन्हित मजारों को ध्वस्त कर दिया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक KGMU प्रशासन की ओर से कथित 6 अवैध मजारों के खिलाफ जारी नोटिस की समय सीमा आगामी 6 फरवरी को खत्म हो जाएगी. यानी शुक्रवार को इन चिन्हित मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी है. वहीं, स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग और विपक्षी दलों का कहना है कि KGMU में जो मजार हैं, वे KGMU की निर्माण से पहले से वहीं, मौजूद हैं. मुस्लिम समाज ने कहा कि ये मजारें सैकड़ों साल पुराने हैं.

इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिजात मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर मांग की थी कि KGMU में मौजूद मजार अवैध हैं, जिन्हें ध्वस्त किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि KGMU में मौजूद मजार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं. उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि इन कथित अवैध मजार और मस्जिदें न केवल संस्थान की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में बाधा बन रही हैं, बल्कि इसके सेक्युलर चरित्र को भी प्रभावित कर रही हैं. गौरतलब है कि KGMU में टोटल 8 मजार हैं और मस्जिदे भी हैं.