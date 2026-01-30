आरोप धर्मांतरण का, पुलिस पकड़ रही पहली शादी के गवाह को, KGMU केस में कार्रवाई पर सवाल?

Lucknow KGMU Conversion Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में एक मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ कथि 'लव जिहाद' का आरोप तूल पकड़ता जा रहा है. अपनी साख बचाने के लिए एजेंसिया ताबतोड़ कार्रवाई करने का दावा कर रही हैं. इसी कड़ी में KGMU 'लव जिहाद' केस में पुलिस और जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता जा रहा है.

लखनऊ के KGMU में सामने आए लव जिहाद मामले में रेजीडेंट डॉक्टर रमीज मलिक को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. अब इस मामले में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर रमीज की पहली बीवी के साथ हुए निकाह के दौरान गवाह बने शारिक खान नाम के नौजवान को गिरफ्तार किया है. शारिक खान को पुलिस ने प्रदेश के पीलीभीत जिले से पकड़ा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, लखनऊ पुलिस ने शारिक खान को पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र से हिरासत में लिया है. वह पीलीभीत के पंजाबियान मोहल्ले का रहने वाले हैं. पुलिस ने उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर छापेमारी कर उसे उसके घर से पकड़ा और पीलीभीत पुलिस की मदद से लखनऊ ले जाया.

मामले की पृष्ठभूमि में बताया गया है कि दिसंबर 2025 में एक छात्रा ने रेजीडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था. जांच के दौरान यह सामने आया कि रमीज मलिक ने अपनी पहली बीवी का भी धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया था. यह निकाह पीलीभीत के एक काजी ने पढ़ाया था, जिसमें शारिक खान गवाह बना था.

लखनऊ पुलिस की इस कार्रवाई की भनक स्थानीय स्तर पर किसी को नहीं लगी. अगले दिन शारिक खान को पकड़े जाने की पुष्टि पीलीभीत के सदर कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने की. पुलिस के मुताबिक, जिस काजी ने निकाह कराया था, वह भी पीलीभीत का ही रहने वाला है और लखनऊ पुलिस उससे पहले कई बार पूछताछ कर चुकी है.

क्या है पूरा मामला?

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिट से जुड़ा लव जिहाद मामला दिसंबर 2025 में सामने आया, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी. यह मामला जनवरी 2026 तक जांच के दायरे में रहा. केस की शुरुआत केजीएमयू की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर की शिकायत से हुई. शिकायत में महिला डॉक्टर ने पैथोलॉजी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर गंभीर आरोप लगाए.

महिला का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. आरोप है कि इस दौरान उसने निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया, जबरन गर्भपात करवाया और धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला. हालांकि, महिला के धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाातार सवालों के घेरे में रहे हैं.

महिला डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या की कोशिश की. इसके बाद 17 दिसंबर 2025 को केजीएमयू प्रशासन तक मामला पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई गई. इस मामले में पुलिस ने दिसंबर 2025 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 69, 89, 351 सहित रेप, धोखाधड़ी, जबरन गर्भपात, आपराधिक धमकी और उत्तर प्रदेश के एंटी-कन्वर्जन कानून के तहत केस दर्ज किया गया.

मामले के सामने आने के बाद आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक फरार हो गया. इसके बाद 9 जनवरी 2026 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कथित आरोपी डॉक्टर के माता-पिता को भी गिरफ्तार किया. जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक जानकारियां सामने आने का दावा किया गया. पुलिस के मुताबिक, मोबाइल में अश्लील चैट, जाकिर नाइक के वीडियो और अन्य महिलाओं से बातचीत मिली. इन तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसियां इसे कथित तौर पर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं.

हैरानी तो तब हुई जब जांच में पीएफआई और दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के आरोपी डॉ. परवेज से कथित लिंक की भी दावा किया जाने लगा. इसके बाद पूरे मामले की जांच UP STF को सौंप दी गई. केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसे सस्पेंड और एक्सपेल कर दिया. मामले की आंतरिक जांच के लिए विशाखा कमेटी का गठन किया गया. इसके साथ ही कैंपस में मौजूद एक मजार को हटाने का आदेश भी जारी किया गया.