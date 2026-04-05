प्रशासन की नजरों में खटक रही KGMU परिसर में बनी मजार, 15 दिन में हटाने का फरमान

Lucknow KGMU Mazar Row: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) एक बार फिर चर्चा में है. इसकी वजह है KGMU परिसर के अंदर बनीं सालों पुरानी मजारें, जिन्हें अब प्रशासन ने कथित तौर अवैध होने का दावा करते हुए हटाने की तैयारी तेज कर दी गई है. सालों पुरानी इन मजारों को लेकर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है, जिससे एक बार फिर मजार विवाद ने तूल पकड़ लिया है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि परिसर में बनी अवैध मजारों को हटाया जाएगा और इसके लिए 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है. तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करने की तैयारी चल रही है. इस कदम के साथ ही KGMU में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. दूसरी तरफ प्रशासन के जरिये आनन फानन में की जा रही है इस कार्रवाई को लेकर अकीदतमंद चिंतित है.

KGMU के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने इस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस को औपचारिक रूप से जानकारी दे दी है. बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए खास रोडमैप तैयार किया है. संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की गई है, ताकि प्रक्रिया को व्यवस्थित और बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके.

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मजारों को हटाने को लेकर पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे. प्रशासन की ओर से दो बार नोटिस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कुछ अतिरिक्त समय भी दिया गया. हालांकि, सुनवाई के बीच एक मजार के इंतजामिया कमेटी ने जवाब दिया है. इस जवाब को लेकर प्रशासन ने दावा किया है कि मजार के समर्थन में कोई भी वैध दस्तावेज इंतजामिया कमेटी ने पेश नहीं किया है.

अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारित समय के भीतर सभी अवैध मजारों को हटाना अनिवार्य होगा. साथ ही साफ चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी पक्ष की ओर से विरोध किया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस सख्त रुख के बाद मजारों से जुड़ी इंताजामिया कमेटी और अकीदमंदों की बेचैनी बढ़ गई है.

KGMU प्रशासन ने इस पूरे अभियान को सख्ती से चलाने के निर्देश दिए हैं. प्रो. केके सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि परिसर को नियमों के मुताबिक बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह अभियान प्रशासन की कड़ी निगरानी में चलाया जाएगा.

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